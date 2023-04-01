На месте трехэтажного H&M на Тверской открылся магазин «Глория Джинс»

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Флагманский магазин «Глория Джинс» на площади 4,7 тыс. квадратных метров открылся на Тверской, где ранее располагался крупнейший в России магазин шведского ритейлера H&M. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

«Глория Джинс» стала обладателем площадки в результате тендера, который прошел в марте. Комания стала обладательницей помещений в комплексе «Галерея Актер» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади. Консультантом сделки выступила NF Group (бывшая Knight Frank Russia), ее сумма не уточняется.

Открывшийся на Тверской магазин — крупнейший среди из действующих монобрендовых магазинов в России. Помимо зоны продаж в магазинах будут действовать развлекательные и лаунж-пространства.

Праздничное открытие нового магазина состоится 8-9 апреля.

H&M приостановила работу в России из-за военных действий на Украине в начале марта 2022 года, а в июле объявила об уходе с российского рынка. Остатки товаров H&M начали продавать маркетплейсы. К началу декабря все магазины сети, которых было порядка 150, закрылись. Летом «Коммерсантъ» писал, что сеть искала покупателя российского бизнеса.