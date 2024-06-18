Сбербанк выпустил приложение «Умный онлайн» на iOS

Фото: sberbank / Telegram

Сбербанк выпустил новое приложение «Умный онлайн», которое повторяет оригинальное приложение «Сбербанк онлайн», для установки на iOS, сообщила пресс-служба кредитной организации в телеграм-канале.

«Сбер» рекомендовал пользователям скачать новое приложение сразу после выхода, поскольку версии программы 14.11 и ниже скоро перестанут работать. На странице «Умного онлайна» в App Store уточняется, что в приложении можно узнать больше о финансах «с помощью викторин-квизов», посмотреть статистику таких тестов и получить награды за верные ответы.

Как пояснили в «Сбере», новое приложение дает доступ к «Сбербанк онлайн», то есть к онлайн-банкингу.

Приложение «Сбербанк онлайн» пропало из магазина App Store весной 2022 года, после того как банк попал под блокирующие санкции. Несколько раз он запускал другие приложения для онлайн-банка, но все исчезали из App Store.

В конце января 2024 года «Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн» для пользователей iOS, однако уже через несколько дней ее удалили из App Store.

В марте Сбербанк запустил услугу по установке приложения для доступа к «Сбербанк онлайн» на iOS с выездом сотрудника на дом. Вызвать специалиста можно более чем в 200 российских городах.