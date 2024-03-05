«Сбер» начал приезжать к клиентам домой и ставить онлайн-банк на iOS
Сбербанк с 5 марта запускает новую услугу — установку приложения для доступа к «Сбербанк Онлайну» на iOS с выездом сотрудника на дом, говорится в поступившем в РБК сообщении.
Вызвать специалиста для установки онлайн-банка можно более чем в 200 российских городах, для этого нужно оставить заявку на сайте «Сбера».
«Мы хотим, чтобы у клиента была возможность получать услуги любым удобным для него способом — в «Сбербанк Онлайне», в офисе или другой удобной локации. Поэтому мы активно развиваем наш выездной сервис, одно из значимых направлений нашей сети дистрибуции», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» банка Татьяна Галкина.
Представитель банка уточнила, что только в прошлом году сотрудники помогли установить приложение «Сбербанк Онлайн» 5 млн раз, а с начала года — почти 1 млн, включая «Учет Онлайн». Поэтому в банке решили распространить эту услугу и на выездной сервис.
Приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из магазина App Store весной 2022 года, после того как банк попал под блокирующие санкции. Несколько раз он запускал другие приложения для онлайн-банка, но все исчезали из App Store.
В конце января «Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет Онлайн» для пользователей iOS, однако уже через несколько дней та перестала быть доступной для скачивания в App Store.
«Учет Онлайн» был разработан только под iOS, под Android продолжает работать «Сбербанк Онлайн». Его нет в Google Play, но можно скачать из других магазинов приложений.
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