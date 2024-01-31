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«Сбер» выпустил новое приложение для пользователей iPhone

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Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

«Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет Онлайн» для пользователей iOS, следует из пресс-релиза банка, поступившего в РБК.

Мобильное приложение «Учет Онлайн» позволит клиентам без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов «Сбера» вместо «Сбербанк Онлайн», который Apple удалила из стора на фоне антироссийских санкций.

Новое приложение нужно скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк Онлайн» — 12.14.1, 12.15 и 13.02, поскольку их отключат в течение 2024 года.

Проверить, какая версия установлена на устройстве, можно на экране ввода пароля или в настройках профиля, уточнили в организации.

Тем, кто недавно установил мобильный банк, также посоветовали скачать новое приложение, заверив, что оно будет удобнее и функциональнее.

На странице приложения в App Store «Учет Онлайн» представлен как инструмент для контроля долгов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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Приложение «Сбера» пропало из App Store в апреле 2022 года, после того как банк попал под блокирующие санкции.

Уже установленные приложения продолжают работать, остальные пользователи могут получать онлайн-услуги только в веб-приложении.

Приложение «Учет Онлайн» разработано только под iOS, под Android продолжает работать «Сбербанк Онлайн». Его нет в Google Play, но его можно скачать из других магазинов приложений.

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