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Технологии и медиа ,  
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Версия приложения «Сбера» пропала из App Store

Версия приложения Сбербанка пропала из App Store

Версия приложения «Сбера» для iOS «Учет онлайн» больше не доступна для скачивания в App Store. Об этом сообщила пресс-служба банка в своем телеграм-канале.

«Сбер» сообщил, что выпустил новую версию приложения. «Если вы успели установить и зарегистрироваться в «Учёт Онлайн» на iPhone, старую версию приложения СберБанк Онлайн можно удалить. Сейчас «Учёт Онлайн» уже нельзя скачать в App Store», — говорится в сообщении.

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Фото:Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Приложение «Учет Онлайн» было разработано только под iOS, под Android продолжает работать «Сбербанк Онлайн». Его нет в Google Play, но его можно скачать из других магазинов приложений.

Приложение «Сбера» пропало из App Store в апреле 2022 года, после того как банк попал под блокирующие санкции. Уже установленные приложения продолжают работать, остальные пользователи могут получать онлайн-услуги только в веб-приложении.

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