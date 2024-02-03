Версия приложения «Сбера» пропала из App Store
Версия приложения «Сбера» для iOS «Учет онлайн» больше не доступна для скачивания в App Store. Об этом сообщила пресс-служба банка в своем телеграм-канале.
«Сбер» сообщил, что выпустил новую версию приложения. «Если вы успели установить и зарегистрироваться в «Учёт Онлайн» на iPhone, старую версию приложения СберБанк Онлайн можно удалить. Сейчас «Учёт Онлайн» уже нельзя скачать в App Store», — говорится в сообщении.
Приложение «Учет Онлайн» было разработано только под iOS, под Android продолжает работать «Сбербанк Онлайн». Его нет в Google Play, но его можно скачать из других магазинов приложений.
Приложение «Сбера» пропало из App Store в апреле 2022 года, после того как банк попал под блокирующие санкции. Уже установленные приложения продолжают работать, остальные пользователи могут получать онлайн-услуги только в веб-приложении.
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