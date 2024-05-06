США исключили бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка из санкционного списка

Сбербанк продал швейцарское подразделение еще в сентябре 2022 года, после того как Берн в августе заморозил активы «Сбера». Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США отменило связанные с Россией санкции в отношении бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка, Sberbank (Switzerland) AG. Об этом говорится в письменном заявлении американского ведомства.

«Из списка OFAC, в отношении которого применяются секторальные санкции, были исключены следующие компании: SBERBANK (SWITZERLAND) AG», — сообщается в документе.

РБК обратился за комментарием в Сбербанк.

Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской дочерней структуры в начале сентября 2022 года, ее сумма не раскрывалась. Мажоритарный пакет тогда получила швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA, которая работает в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса, здравоохранения и услуг. Партнер и основатель международной инвестиционной компании Monte Valle Partners американец Стивен Линч стал миноритарным владельцем банка. Он также был организатором сделки, его компания занимается проблемными активами.

«Сбер» сообщил, что стороны сделки получили разрешение всех регуляторов. Швейцарская кредитная организация получила новое название TradeXBank AG и продолжила оказывать услуги в секторе финансов.

С начала военной операции Сбербанк попал под несколько раундов жестких санкций со стороны США, Великобритании и ЕС, включая блокировку активов. Сбербанк в марте 2022 года объявил об уходе с европейского рынка, отметив, что европейские «дочки» столкнулись с аномальным оттоком средств клиентов.

«Сбер» утверждал, что это не затронет швейцарскую «дочку», так как она не относится к банковской группе Sberbank Europe. Однако в августе 2022 года к санкциям против «Сбера», которые подразумевают блокировку активов, присоединилась и Швейцария. В марте швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) вводила в отношении местной «дочки» Сбербанка защитные меры, которые включают запрет на платежи и транзакции.

Москва осуждает антироссийские санкции, считает их незаконными и неэффективными.