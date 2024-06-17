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Общество ,  
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Число госпитализированных с ботулизмом нижегородцев выросло до 12

Минздрав: число госпитализированных с ботулизмом нижегородцев увеличилось до 12
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В медицинские учреждения Нижегородской области поступило 12 пациентов с признаками ботулизма, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. Ранее ведомство сообщало о четырех пациентах, попавших в реанимацию в области с признаками этого заболевания.

«По состоянию на 22.00 (время совпадает с мск. - РБК) 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек (цифра с учетом ранее поступивших четырех человек) с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое», — уточнили в пресс-службе минздрава.

С симптомами ботулизма с 14 июня к врачам начали обращаться жители Москвы. Роспотребнадзор назвал причиной отравления москвичей употребление в пищу салатов от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт». К середине дня 17 июня только в Москве с симптомами ботулизма к врачам обратилось более 120 человек, три десятка из них находятся в реанимации, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Еще в двух регионах зафиксировали случаи ботулизма из-за еды из доставки
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пищевой ботулизм — тяжелая, потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь. Это интоксикация, как правило, вызванная употреблением продуктов, не прошедших надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины.

Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту и затуманенное зрение.У пациентов возникают рвота, вздутие живота, диарея и запор. Температура не повышается.

Ботулизм вызывает смерть в 5–10% случаев. Болезнь не передается от человека к человеку.

К 17 июня случаи ботулизма также выявили в Нижегородской области и в Татарстане. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, со склада решили изъять весь товар, который мог стать причиной отравления, сообщили в нижегородском минздраве. Ранее продажи такой продукции остановили в Москве и Татарстане.

Управление Следственного комитета по Москве создало группу для расследования уголовного дела о массовом отравлении едой, заказанной через службы доставки. Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» временно приостановил работу для проверки продуктов.

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Теги
Нижегородская область ботулизм отравление кишечная инфекция госпитализация

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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