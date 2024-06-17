СК создал группу для расследования массового отравления салатами в Москве

Фото: СК России по городу Москве

Управление Следственного комитета по Москве создало группу для расследования уголовного дела о массовом отравлении салатами, заказанными через службы доставки, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все пострадавшие от употребления данной продукции, также устанавливаются лица, которые поставляли продукцию и взаимодействовали со службами доставки», — говорится в сообщении.

Следователи допросили в качестве свидетелей более 30 человек, а в местах, где готовили еду, провели пять обысков. Продукцию направили на исследование в «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», а также назначили ряд судебных экспертиз.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

С 14 июня более 120 человек в Москве пожаловались на симптомы ботулизма.

По словам заммэра Анастасии Раковой, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них в реанимации.

Пищевой ботулизм — тяжелое заболевание, вызванное интоксикацией организма из-за зараженных продуктов, не прошедших надлежащую обработку. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор. В 5–10% случаев ботулизм может привести к смерти. Это заболевание не передается от человека к человеку.

Причиной отравления Роспотребнадзор назвал употребление салатов от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт».

После ряда случаев сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» 16 июня временно приостановил свою работу, чтобы проверить все продукты.