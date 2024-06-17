 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

СК создал группу для расследования массового отравления салатами в Москве

Фото: СК России по городу Москве
Фото: СК России по городу Москве

Управление Следственного комитета по Москве создало группу для расследования уголовного дела о массовом отравлении салатами, заказанными через службы доставки, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все пострадавшие от употребления данной продукции, также устанавливаются лица, которые поставляли продукцию и взаимодействовали со службами доставки», — говорится в сообщении.

Следователи допросили в качестве свидетелей более 30 человек, а в местах, где готовили еду, провели пять обысков. Продукцию направили на исследование в «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», а также назначили ряд судебных экспертиз.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

«Кухня на районе» приостановила работу после отравления москвичей салатом
Бизнес
Фото:Олег Елков / ТАСС

С 14 июня более 120 человек в Москве пожаловались на симптомы ботулизма.

По словам заммэра Анастасии Раковой, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них в реанимации.

Пищевой ботулизм — тяжелое заболевание, вызванное интоксикацией организма из-за зараженных продуктов, не прошедших надлежащую обработку. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор. В 5–10% случаев ботулизм может привести к смерти. Это заболевание не передается от человека к человеку.

Причиной отравления Роспотребнадзор назвал употребление салатов от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт».

После ряда случаев сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» 16 июня временно приостановил свою работу, чтобы проверить все продукты.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Следственный комитет массовое отравление Москва

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
«Кухня на районе» приостановила работу после отравления москвичей салатом
Бизнес
СК провел обыски на складах после отравления людей в Москве
Общество
Следователи завели уголовное дело после отравления людей в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Ошибка на форме Украины и запрет флага России. Что происходит на Евро Спорт, 16:25
Ошибка на форме Украины и запрет флага России. Что происходит на Евро Спорт, 16:25
Выручка, прибыль, убыток: при каком их соотношении пора бить тревогу Pro, 16:22
Штаб Байдена выделил $50 млн на дискредитацию Трампа перед дебатами Политика, 16:20
Акции майнинговых компаний в июне опередили биткоин по темпам роста Крипто, 16:09
Третья ракетка мира Арина Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду Спорт, 16:05
Новым гендиректором «Глория Джинс» стал экс-глава СУЭК Максим Басов Бизнес, 16:00
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Румыния — Украина. Онлайн матча первого тура Евро Спорт, 16:00
Сборные Украины и Румынии назвали составы на матч Евро Спорт, 15:56
«Русская Медиагруппа» — о роли медиа в международных отношениях РБК Компании, 15:55
Девять человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Чехии Политика, 15:45
Шри-Ланка заявила о безответных запросах Киеву об участии граждан в боях Политика, 15:44
Сербские фанаты подрались друг с другом на Евро из-за флага Албании Спорт, 15:36
Сбербанк оценивает IТ-специалистов всего за один день. Как все устроено Pro, 15:30