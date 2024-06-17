Глава МАГАТЭ: сотрудничество с Россией в сфере ядерного порядка продолжится

Гросси назвал прочным сотрудничество с Россией в сфере ядерного порядка

Сотрудничество России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прочное и будет продолжаться, заявил в интервью газете «Известия» глава организации Рафаэль Гросси.

«Россия — ведущая ядерная держава. <...> Несмотря на все эти трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей», — сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил, что «Росатом» — поставщик атомной энергии номер один в мире. Российская госкорпорация работает даже в странах, которые ввели антироссийские санкции, подчеркнул он.

В вопросах конфликта России и Украины МАГАТЭ действует с уважением и профессионализмом, добавил Гросси.

Гросси неоднократно встречался с российскими политиками и чиновниками. В частности, в марте 2024 года глава МАГАТЭ провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Главной темой разговора стала ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подвергается атакам.

В конце мая в Калининграде состоялись переговоры руководителя МАГАТЭ и главы «Росатома» Алексея Лихачева. В ходе беседы Гросси заявил, что одним из главных факторов риска для ЗАЭС являются перебои с энергоснабжением. Глава агентства подчеркнул, что безопасность станции остается чрезвычайно хрупкой и нестабильной.

Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 мая украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха станции. Несколько ударов БПЛА также фиксировали в апреле. Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции. В российском Минобороны ранее предупреждали о «катастрофических последствиях» подобных атак.