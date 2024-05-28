Гендиректор МАГАТЭ исключил перезапуск ЗАЭС сейчас
Перезапустить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) сейчас невозможно. Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам после переговоров с российской делегацией, которые состоялись 28 мая в Калининграде. Встреча прошла в вип-зале аэропорта Храброво и продлилась около трех часов.
«На сегодняшней встрече мы смогли с российской делегацией достичь общего понимания по тем необходимым мерам, которые нужно принимать дальше по укреплению безопасности ЗАЭС, обменялись мнениями по дальнейшим шагам, а также обсудили возможность перезапуска ЗАЭС, который в настоящий момент, по общему мнению, представляется невозможным», — сказал глава МАГАТЭ (цитата по ТАСС).
Российскую делегацию возглавил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, в ведении которого сейчас находится ЗАЭС. Также в нее вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, представители МИДа, войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил и Росгвардии. Лихачев оценил состояние станции как «абсолютно безопасное». «Все необходимые процедуры выполняются как с точки зрения физической защиты станции, дополнительных способов охраны хранилищ отработанного ядерного топлива, систем защиты, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, так и с точки зрения комфортной деятельности на станции непосредственно персонала», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
В предыдущий раз Рафаэль Гросси приезжал в Россию в начале марта 2024 года. В Сочи он встретился с президентом Владимиром Путиным. Эти были их первые переговоры за полтора года. Ситуация вокруг ЗАЭС стала одной из тем их встречи. Станция расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она находится под контролем России с марта 2022 года. С сентября того же года на АЭС присутствует миссия МАГАТЭ. Ее эксперты меняются согласно ротации, четыре раза АЭС посещал сам Гросси, который ведет параллельные переговоры с украинской и российской сторонами.
Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции. В апреле российский МИД заявил, что Киев «встал на путь ядерного террора». В Минобороны предупредили, что подобные атаки «могут повлечь катастрофические последствия».
Глава МАГАТЭ сформировал принципы, которые надо соблюдать, чтобы не допустить аварии на АЭС в условиях вооруженного конфликта. Список состоит из пяти пунктов — их Гросси привел на брифинге Совета Безопасности ООН 30 мая 2023 года.
- Не должно быть никаких ударов ни с территории АЭС, ни по ней самой. В частности, нельзя наносить удары по атомным реакторам, хранилищам отработанного топлива, другой критической инфраструктуре или персоналу.
- ЗАЭС нельзя использовать как хранилище или базу для тяжелых вооружений (ракетных установок, артиллерийских систем и танков) или военного персонала, который может совершать атаки с территории станции.
- Внешние источники энергии должны всегда быть в безопасности и доступны.
- Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений и диверсий.
- Никакие действия не должны подрывать эти принципы.
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