 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси объяснил, почему не называет виновных в атаках по ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
МАГАТЭ не располагает достаточными данными, чтобы дать независимую оценку насчет того, кто обстреливает ЗАЭС. Например, дроны могут иметь запутанную траекторию, по обломкам не всегда можно определить, чье это вооружение
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции, поскольку не имеет достаточно информации для того, чтобы определить атакующую сторону, рассказал в интервью «Известиям» глава организации Рафаэль Гросси. Инспекторы МАГАТЭ уже около двух лет находятся на станции.

«Мы сейчас в такой ситуации, как говорится в старой поговорке: «Вы называете грех, но не грешника». А мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала четко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была такая информация, мы смогли бы провести независимую оценку», — сказал он.

Глава МАГАТЭ пояснил на примере с беспилотниками, почему сложно определить, кто их запускал. «У них бывает траектория, которая, особенно на линии фронта, может проходить с контролируемой Россией территории до Украины и вокруг нее», — сказал Гросси. Он отметил, что обломки тоже являются уликами, но иногда нельзя определить, к вооружениям какой стороны они относятся, аппараты бывают самодельными.

По словам Гросси, организация старается придать широкой огласке инциденты на ЗАЭС, также поддерживается связь с властями России и Украины, в случае атак им выражают обеспокоенность по поводу случившегося.

Гросси заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Рафаэль Гросси

На тему того, должно ли МАГАТЭ называть виновных в обстреле станции, «Известиям» высказался и постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Гросси «до поры до времени» будет ссылаться на то, что у агентства нет «стопроцентных доказательств» виновности той или иной стороны, но потом главе МАГАТЭ «придется назвать вещи своими именами».

Последний раз об атаках на ЗАЭС сообщалось в мае. 22 числа российская пресс-служба станции заявила, что украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха АЭС, пострадавших и критических разрушений не было.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Участники саммита в Швейцарии заявят о контроле Украины над ЗАЭС
Политика
Гросси заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Гендиректор МАГАТЭ исключил перезапуск ЗАЭС сейчас
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
В НАТО заявили об обсуждении приведения ядерного оружия к боеготовности Политика, 02:42
В Мурманской области создадут Центр защиты китов после спасения кита Общество, 02:29
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС Политика, 02:11
Врачи оценили выводы ученых США о связи инфарктов с выборами и матчами Общество, 02:00
На Украине заявили о жесткой реакции на тренинг на русском языке в Одессе Политика, 01:53
Джо Байден привлек к предвыборной кампании Джорджа Клуни и Джулию Робертс Политика, 01:41
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 01:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Думу внесут проект о пределах самообороны при проникновении в жилище Общество, 01:20
Илан Шор объяснил инцидент с самолетом с оппозицией указанием Санду Политика, 01:07
SIPRI оценил, насколько в мире стало больше ядерного оружия Политика, 01:01
Белоусов поздравил отличившиеся в зоне военной операции части Политика, 00:57
В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тыс. человек Общество, 00:40
WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ Политика, 00:30
В Харькове прогремел взрыв Политика, 00:09