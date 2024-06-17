Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС

МАГАТЭ не располагает достаточными данными, чтобы дать независимую оценку насчет того, кто обстреливает ЗАЭС. Например, дроны могут иметь запутанную траекторию, по обломкам не всегда можно определить, чье это вооружение

Рафаэль Гросси (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции, поскольку не имеет достаточно информации для того, чтобы определить атакующую сторону, рассказал в интервью «Известиям» глава организации Рафаэль Гросси. Инспекторы МАГАТЭ уже около двух лет находятся на станции.

«Мы сейчас в такой ситуации, как говорится в старой поговорке: «Вы называете грех, но не грешника». А мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала четко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была такая информация, мы смогли бы провести независимую оценку», — сказал он.

Глава МАГАТЭ пояснил на примере с беспилотниками, почему сложно определить, кто их запускал. «У них бывает траектория, которая, особенно на линии фронта, может проходить с контролируемой Россией территории до Украины и вокруг нее», — сказал Гросси. Он отметил, что обломки тоже являются уликами, но иногда нельзя определить, к вооружениям какой стороны они относятся, аппараты бывают самодельными.

По словам Гросси, организация старается придать широкой огласке инциденты на ЗАЭС, также поддерживается связь с властями России и Украины, в случае атак им выражают обеспокоенность по поводу случившегося.

На тему того, должно ли МАГАТЭ называть виновных в обстреле станции, «Известиям» высказался и постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Гросси «до поры до времени» будет ссылаться на то, что у агентства нет «стопроцентных доказательств» виновности той или иной стороны, но потом главе МАГАТЭ «придется назвать вещи своими именами».

Последний раз об атаках на ЗАЭС сообщалось в мае. 22 числа российская пресс-служба станции заявила, что украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха АЭС, пострадавших и критических разрушений не было.