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Военная операция на Украине ,  
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Гросси назвал фактор риска для работы Запорожской АЭС

Гросси: проблема с электричеством является фактором риска для работы ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Росатом / Reuters)

Перебои с энергоснабжением являются одним из главных факторов риска для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

О факторах риска для станции Гросси рассказал на встрече с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым 28 мая.

«В частности, это уязвимость внеплощадочных линий электропередачи ЗАЭС, потребность в надежном водоснабжении для обеспечения охлаждения реактора», — говорится в сообщении.

Шесть реакторов ЗАЭС должны оставаться в холодном останове, подчеркнул Гросси. По его словам, безопасность станции остается чрезвычайно хрупкой и нестабильной.

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Рафаэль Гросси

Встреча Гросси и Лихачева состоялась в Калининграде. Стороны обсудили темы «технического характера», касающиеся станции. Перед встречей глава МАГАТЭ заявил, что намерен поговорить с гендиректором «Росатома» о ситуации с безопасностью объекта.

Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 мая украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха станции. Несколько ударов БПЛА также фиксировали в апреле.

Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции. В российском Минобороны ранее предупреждали о «катастрофических последствиях» подобных атак.

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Рафаэль Гросси МАГАТЭ Запорожская АЭС Военная операция на Украине
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