Гросси назвал фактор риска для работы Запорожской АЭС
Перебои с энергоснабжением являются одним из главных факторов риска для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
О факторах риска для станции Гросси рассказал на встрече с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым 28 мая.
«В частности, это уязвимость внеплощадочных линий электропередачи ЗАЭС, потребность в надежном водоснабжении для обеспечения охлаждения реактора», — говорится в сообщении.
Шесть реакторов ЗАЭС должны оставаться в холодном останове, подчеркнул Гросси. По его словам, безопасность станции остается чрезвычайно хрупкой и нестабильной.
Встреча Гросси и Лихачева состоялась в Калининграде. Стороны обсудили темы «технического характера», касающиеся станции. Перед встречей глава МАГАТЭ заявил, что намерен поговорить с гендиректором «Росатома» о ситуации с безопасностью объекта.
Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 мая украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха станции. Несколько ударов БПЛА также фиксировали в апреле.
Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции. В российском Минобороны ранее предупреждали о «катастрофических последствиях» подобных атак.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов