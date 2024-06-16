Норвегия передаст Украине более $100 млн для восстановления энергетики

Фото: Leon Neal / Getty Images

Норвегия направит Украине 1,1 млрд норвежских крон (около $103 млн) для восстановления ее энергетической инфраструктуры, сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре, его слова приводит пресс-служба правительства страны.

«Важно начать работу по восстановлению инфраструктуры как можно скорее, до наступления зимы. Норвегия надеется, что это новое финансирование позволит частично смягчить ущерб и обеспечить электроснабжение на Украине», — сказал он.

При этом Стёре отметил, что «сами украинцы лучше всех понимают», как с наибольшей пользой использовать полученные средства.

Из выделенных денег 120 млн ($11 млн) норвежских крон будут переданы через Программу развития ООН на ремонт объектов энергетики, обеспечивающих электроснабжение Харьковской области.

Накануне, 15 мая, о выделении $1,5 млрд на восстановление энергетической инфраструктуры и гуманитарных нужд Украины сообщил Белый дом.

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, связанным с оборонным сектором.

В мае в стране ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. В начале июня Financial Times (FT) со ссылкой на украинских официальных лиц сообщила, что мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала более чем вдвое — с 55 до 20 ГВт.

В «Укрэнерго» предупреждали, что к зиме удастся восстановить работу лишь нескольких поврежденных энергоблоков. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на ремонт объектов энергетики потребуется порядка $1 млрд.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.