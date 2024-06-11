На Украине предсказали перебои с электричеством каждую зиму до 2027 года

Украинцев предупредили о перебоях со светом зимой до 2027 года

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Веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет украинское издание «Новини.LIVE».

Согласно его прогнозу, в ближайшие пару лет зимой электричества не будет до десяти часов в день. Бесперебойная подача электричества будет возможна, по словам Харченко, не раньше 2027 года.

На Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии — это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите по восстановлению Украины.

«Пик потребления энергии прошлой зимой на Украине был 18 ГВт. Половины теперь не существует», — приводит слова Зеленского издание «Страна».

Украинский президент сообщил о планах восстановить некоторые энергообъекты к зиме и призвал Запад выделить на это оборудование и деньги.

Однако, по словам Харченко, многое оборудование в энергетической системе Украины быстро и полноценно восстановить не удастся.

«Его изготовление требует времени — от нескольких месяцев до года. Завершится это все не раньше чем через несколько месяцев после того, как мы отразим все атаки», — приводит его слова украинское агентство УНН.

Директор Центра исследований подчеркнул, что ремонтные работы на поврежденных в результате ударов объектах энергетической инфраструктуры Украины идут круглосуточно.

По оценке Financial Times, с начала боевых действий Украина потеряла больше половины мощностей по производству электроэнергии: сейчас их уровень упал ниже 20 ГВт. До начала военной операции этот показатель составлял около 55 ГВт и был самым крупным в Европе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.