 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

США выделят более $1,5 млрд на энергетику и гуманитарную помощь Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
США выделят Украине $824 млн на восстановление энергетики, более $379 млн — на гуманитарные нужды и еще $300 млн — на средства первой помощи для погранслужбы и правоохранителей. Россия считает, что помощь Киеву затягивает конфликт
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

США выделят Украине более $1,5 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры и гуманитарных нужд, сообщили в пресс-службе Белого дома.

По данным ведомства, транши проведут по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию. Уточняется, что на цели экстренного восстановления энергетической инфраструктуры направят суммарно $824 млн, объем гуманитарной помощи составит более $379 млн, еще $300 млн предусмотрены на закупку средств первой помощи для украинской погранслужбы и правоохранительных органов.

В Белом доме добавили, что с начала военной операции на Украине США выделили свыше $3,2 млрд на гуманитарные нужды и почти $1,5 млрд — на восстановление энергетического сектора.

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, связанных с оборонным сектором. По данным Financial Times, мощность объектов генерации электроэнергии в стране упала ниже 20 ГВт. До начала военной операции этот показатель составлял порядка 55 ГВт и был самым крупным в Европе.

Украина потеряла больше половины мощностей производства энергии
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images
В мае на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. В «Укрэнерго» предупреждали об отсутствии возможности восстановить поврежденные энергоблоки до зимы. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал возобновление бесперебойной подачи электроэнергии лишь к 2027 году. По оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление энергообъектов потребуется порядка $1 млрд.

Как подчеркивает Минобороны России, удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Москва также осуждает западную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Камала Харрис энергетика

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
На Украине учебным заведениям запретили кондиционеры для экономии энергии
Политика
Украина потеряла больше половины мощностей производства энергии
Политика
Украинцев предупредили об аварийных отключениях из-за дефицита энергии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Путин обсудил с президентом Киргизии сотрудничество стран в рамках ЕАЭС Политика, 15:27
Россия и Египет провели совместные военные учения в Средиземном море Политика, 15:25
В ожидании рекордов. Что происходит во второй день Евро Спорт, 15:17
Минпромторг начал поиск разработчика для отечественной игровой приставки Технологии и медиа, 15:05
На востоке Украины произошел сбой в движении поездов Политика, 15:03
Армения за счет России восстановила идущую за границу железную дорогу Политика, 14:59
Российские теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду Спорт, 14:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Набережная, лужайка для пикника и сервис: каким может быть жилье в городе РБК и City Bay, 14:42
«Краснодар» подписал вратаря «Рубина» после ухода Сафонова в ПСЖ Спорт, 14:42
В Петербурге экипаж яхты спас упавшего с моста в Неву мужчину. Видео Общество, 14:27
В «Локомотиве» объяснили причину отказа от Дзюбы отсутствием мотивации Спорт, 14:25
США выделят более $1,5 млрд на энергетику и гуманитарную помощь Украине Политика, 14:22
Автор первого хет-трика «Арсенала» в АПЛ умер в 54 года Спорт, 14:10
В Миргороде прогремели взрывы Политика, 14:04