США выделят более $1,5 млрд на энергетику и гуманитарную помощь Украине
США выделят Украине более $1,5 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры и гуманитарных нужд, сообщили в пресс-службе Белого дома.
По данным ведомства, транши проведут по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию. Уточняется, что на цели экстренного восстановления энергетической инфраструктуры направят суммарно $824 млн, объем гуманитарной помощи составит более $379 млн, еще $300 млн предусмотрены на закупку средств первой помощи для украинской погранслужбы и правоохранительных органов.
В Белом доме добавили, что с начала военной операции на Украине США выделили свыше $3,2 млрд на гуманитарные нужды и почти $1,5 млрд — на восстановление энергетического сектора.
Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, связанных с оборонным сектором. По данным Financial Times, мощность объектов генерации электроэнергии в стране упала ниже 20 ГВт. До начала военной операции этот показатель составлял порядка 55 ГВт и был самым крупным в Европе.
предупреждали об отсутствии возможности восстановить поврежденные энергоблоки до зимы. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал возобновление бесперебойной подачи электроэнергии лишь к 2027 году. По оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление энергообъектов потребуется порядка $1 млрд.
Как подчеркивает Минобороны России, удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Москва также осуждает западную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.