США выделят более $1,5 млрд на энергетику и гуманитарную помощь Украине

США выделят Украине $824 млн на восстановление энергетики, более $379 млн — на гуманитарные нужды и еще $300 млн — на средства первой помощи для погранслужбы и правоохранителей. Россия считает, что помощь Киеву затягивает конфликт

Фото: Ed Ram / Getty Images

США выделят Украине более $1,5 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры и гуманитарных нужд, сообщили в пресс-службе Белого дома.

По данным ведомства, транши проведут по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию. Уточняется, что на цели экстренного восстановления энергетической инфраструктуры направят суммарно $824 млн, объем гуманитарной помощи составит более $379 млн, еще $300 млн предусмотрены на закупку средств первой помощи для украинской погранслужбы и правоохранительных органов.

В Белом доме добавили, что с начала военной операции на Украине США выделили свыше $3,2 млрд на гуманитарные нужды и почти $1,5 млрд — на восстановление энергетического сектора.

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, связанных с оборонным сектором. По данным Financial Times, мощность объектов генерации электроэнергии в стране упала ниже 20 ГВт. До начала военной операции этот показатель составлял порядка 55 ГВт и был самым крупным в Европе.

В мае на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. В «Укрэнерго» предупреждали об отсутствии возможности восстановить поврежденные энергоблоки до зимы. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал возобновление бесперебойной подачи электроэнергии лишь к 2027 году. По оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление энергообъектов потребуется порядка $1 млрд.

Как подчеркивает Минобороны России, удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Москва также осуждает западную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.