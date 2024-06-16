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Военная операция на Украине ,  
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Финский президент призвал Китай повлиять на Россию в конфликте с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине

Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, повлияв на российские власти, считает президент Финляндии Александр Стубб.

«Я настоятельно призываю Китай, который мог бы повлиять на [президента России Владимира] Путина, положить конец боевым действиям», — сказал он журналистам на саммите в Швейцарии (цитата по Yle). Стубб также подчеркнул роль глобального Юга в достижении мира.

Термины «Глобальный Север» и «Глобальный Юг» используют для обозначения экономических, социальных и политических различий между развитыми (Север) и развивающимися (Юг) странами. К первому обычно относят государства Европы и Северной Америки, Австралию, Японию, Израиль. Ко второму — Индию, Китай, Бразилию, Мексику, страны Африки и другие.

В ЕС неоднократно призывали Китай помочь завершить конфликт на Украине. Кремль скептически отнесся к намерениям Европы побудить Китай к давлению на Россию.

Китай призвал стороны конфликта на Украине начать переговоры
Политика

Китай считает происходящее на Украине «трагедией, которой можно было избежать», он также не стал поддерживать присоединение новых территорий к России, не раз призывая соблюдать территориальную целостность всех государств. Пекин обещал поддерживать контакты с Москвой и Киевом, «не подливая масла в огонь».

Российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от диалога с Украиной, но переговоры должны учитывать «реалии на земле». «Формулу мира» Киева, на основе которой 15–16 июня проходит саммит в Швейцарии, Москва считает неприемлемой.

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Теги
Китай Украина переговоры Александр Стубб

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