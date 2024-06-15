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Общество ,  
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Моряки Северного флота встретились с властями Гаваны

Вид на Гавану
Вид на Гавану (Фото: Maxar Technologies / Reuters)

Российские моряки в рамках визита в порт кубинской Гаваны осмотрели достопримечательности и провели встречу с местными властями, сообщает ТАСС.

В частности, вице-адмирал Михаил Неупокоев, командир дивизии ракетных кораблей Северного флота Олег Гладкий, моряки фрегата «Адмирал Горшков» и крейсера «Казань» посетили памятник лидеру освободительного движения Кубы Хосе Марти и мемориал советским воинам.

Кроме того, моряки встретились с командованием кубинского флота и губернатором Гаваны Янет Эрнандес Перес.

Фрегат с гиперзвуковыми ракетами на борту «Адмирал Горшков» 15 июня был открыт для посещения жителями Гаваны. По данным CNN en Español, к судну выстроилась большая очередь. Кубинцы ждут около часа, чтобы зайти на борт российского корабля.

США отправили на Кубу атомную подлодку после прибытия кораблей России
Политика
Фото:Alexandre Meneghini / Reuters

Отряд российских кораблей будет находиться с официальным визитом в порту Гаваны с 12 по 17 июня, сообщили власти Кубы, ни один из кораблей не несет ядерного оружия.

Фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» вместе с другими кораблями Северного флота прибыли в порт Гаваны в середине июня. В Минобороны рассказали, что до захода в порт тактическая корабельная ударная группа завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия.

Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Казань» прибыли на Кубу
Политика
Фрегат &laquo;Адмирал Горшков&raquo;

Экипажи отработали применение ракетного оружия способом компьютерного моделирования по корабельным группировкам условного противника, находящимся на расстоянии свыше 600 км, рассказали в ведомстве. В США заявили, что не видят угрозы нацбезопасности в визите на Кубу отряда российских кораблей, но будут следить за происходящим.

Вашингтон на фоне происходящего направил атомную подлодку Helena в залив Гуантанамо на Кубе для стандартного захода в порт. В кубинском МИДе заявили, что лодка зашла на базу без приглашения.

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Теги
Куба ВМФ Северный флот Гавана

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