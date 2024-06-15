Моряки Северного флота встретились с властями Гаваны

Вид на Гавану (Фото: Maxar Technologies / Reuters)

Российские моряки в рамках визита в порт кубинской Гаваны осмотрели достопримечательности и провели встречу с местными властями, сообщает ТАСС.

В частности, вице-адмирал Михаил Неупокоев, командир дивизии ракетных кораблей Северного флота Олег Гладкий, моряки фрегата «Адмирал Горшков» и крейсера «Казань» посетили памятник лидеру освободительного движения Кубы Хосе Марти и мемориал советским воинам.

Кроме того, моряки встретились с командованием кубинского флота и губернатором Гаваны Янет Эрнандес Перес.

Фрегат с гиперзвуковыми ракетами на борту «Адмирал Горшков» 15 июня был открыт для посещения жителями Гаваны. По данным CNN en Español, к судну выстроилась большая очередь. Кубинцы ждут около часа, чтобы зайти на борт российского корабля.

Отряд российских кораблей будет находиться с официальным визитом в порту Гаваны с 12 по 17 июня, сообщили власти Кубы, ни один из кораблей не несет ядерного оружия.

Фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» вместе с другими кораблями Северного флота прибыли в порт Гаваны в середине июня. В Минобороны рассказали, что до захода в порт тактическая корабельная ударная группа завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия.

Экипажи отработали применение ракетного оружия способом компьютерного моделирования по корабельным группировкам условного противника, находящимся на расстоянии свыше 600 км, рассказали в ведомстве. В США заявили, что не видят угрозы нацбезопасности в визите на Кубу отряда российских кораблей, но будут следить за происходящим.

Вашингтон на фоне происходящего направил атомную подлодку Helena в залив Гуантанамо на Кубе для стандартного захода в порт. В кубинском МИДе заявили, что лодка зашла на базу без приглашения.