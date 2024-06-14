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Политика ,  
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Путин обвинил США в подрыве стратегической стабильности

Фото: U.S. Navy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: U.S. Navy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

США подорвали стратегическую стабильность в мире, когда вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИДе. Трансляцию вел РБК.

«Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договоров о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу», — сказал он. Путин отметил, что Вашингтон и НАТО разрушили систему контроля над вооружениями в пространстве Европы.

США вышли из договора по ракетам
Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) СССР и США подписали в 1987 году. Стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД. В 2018 году американский президент Дональд Трамп решил выйти из ДРСМД, обвинив Москву в создании ракет 9М729, которые обладают большей дальностью полета. Россия также объявила о своем выходе. 2 августа 2019 года ДРСМД прекратил свое действие.

Позднее, в мае 2020 года, администрация Трампа вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Он позволял авиации выполнять наблюдательные полеты над территориями стран-участников, а также вести фото- и видеосъемку. Вашингтон обвинил Россию в слежке за Трампом во время полета над США. Москва в ответ сообщила, что и у нее есть претензии к Вашингтону по исполнению договора.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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