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Политика ,  
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Лавров объяснил неактуальность концепции евроатлантической безопасности

К потере актуальности этого концепта привела политика США на подчинение «всего и вся своей воле». Ранее президент России предложил разработать концепцию евразийской безопасности
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Концепция евроатлантической безопасности, предполагающей баланс сил России и НАТО, для Москвы больше не актуальна, заявил журналистам глава МИДа Сергей Лавров.

Министр отметил, что в начале ХХ века «мы все-таки находились внутри структур, которые являлись евроатлантическими по своему характеру». Однако, по его мнению, эти структуры стали несостоятельными в результате «линии США на подчинение всего и вся своей воле». «Европа тоже стала одной из жертв такой политики, утратила свою самостоятельность, и в этом смысле безопасность как нечто достигаемое, желаемое в евроатлантическом контексте для нас больше не актуальна», — пояснил Лавров.

Путин заявил, что «мы подошли близко к точке невозврата»
Политика
Владимир Путин

Выступая в пятницу на встрече с руководством российского МИДа, президент России Владимир Путин заявил, что эгоизм Запада привел к крайне опасному состоянию, «мы подошли близко к точке невозврата».

Он добавил, что на евразийском континенте необходима новая структура безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в отчете за 2023 год отмечал, что альянс считает Россию угрозой, но готов сохранять с Москвой открытые каналы связи для управления рисками. Столтенберг ссылался на Стратегическую концепцию, которую альянс опубликовал в 2022 году. В ней Россия названа «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств — членов НАТО, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».

В конце 2021 года Россия предлагала США и странам Запада заключить договор о гарантиях безопасности. В частности, она предлагала действовать на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга; не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию или США; исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, и другие пункты. Однако переговоры по этим гарантиям не увенчались успехом.

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Теги
Персоны
Сергей Лавров Россия НАТО Европа Безопасность
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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