Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ после гибели оператора НТВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после гибели оператора НТВ Валерия Кожина обратилась в международные организации, которые могут защищать журналистов.

«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — рассказала Москалькова в телеграм-канале.

13 июня журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин вместе с сопровождавшим их офицером попали под обстрел в поселке Гольмовский на севере Горловки в ДНР. Все трое получили тяжелые ранения. По словам главы республики Дениса Пушилина, у сотрудников телеканала диагностировали минно-взрывные травмы.

Через несколько часов после атаки Кожин скончался. В МИД России считают, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.

В ООН заявили, что выступают против всех атак на сотрудников СМИ, где бы те ни находились.