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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила об отсутствии у России агрессивных планов против НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине

Москва не имела намерений и не планирует агрессию в отношении стран — членов Североатлантического альянса, в то же время у НАТО, очевидно, такие планы имеются, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трансляция ее выступления велась на канале министерства в Rutube.

«Мы еще раз хотим подчеркнуть: никаких агрессивных планов в отношении НАТО, ее членов у России не было и нет. При этом со всей очевидностью мы понимаем: они есть у НАТО», — сказала она.

Дипломат пояснила, что свидетельством этого является обкатка «логистических маршрутов переброски войск и вооружений через Атлантику» на так называемые восточные границы НАТО. Кроме того, в сценарии почти полугодовых учений Steadfast Defender впервые в качестве противника фигурировала напрямую Россия, а не абстрактная страна. Также имеет место накачка военных бюджетов, и милитаризация экономики стран НАТО, добавила она.

В США оценили готовность НАТО к войне с Россией
Политика
Фото:Ints Kalnins / Reuters

Президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что нападение России на НАТО — это выдумка, такой угрозы не существует, Россия сама себя защищает на Украине.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — спросил тогда Путин, стуча по столешнице.

Некоторые западные политики в последнее время предупреждали о возможном конфликте НАТО и Москвы. Так, в январе эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Россия через три-пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия. По данным The Telegraph, НАТО разрабатывает маршруты, по которым можно было бы перебросить американские войска и бронетехнику на фронт в случае крупной наземной войны с Россией в Европе.

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД НАТО агрессия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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