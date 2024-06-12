В «Сбере» пообещали продолжить торговлю валютой в приложении банка

Клиенты из-за остановки торгов долларом и евро на Мосбирже не смогут купить валюту через брокерские приложения банков, но обменные операции по-прежнему можно проводить в «Сбербанк-Онлайн». Мосбиржа 12 июня попала под санкции США

Фото: Олег Елков / ТАСС

В приложении «Сбербанк-Онлайн» и в офисах банка можно будет проводить операции по обмену валюты, заявили в пресс-службе «Сбера» после того, как США внесли Мосбиржу и Национальный клиринговый центр в санкционные списки.

«Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в «Сбербанк-Онлайн» и в офисах банка. Все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности», — говорится в сообщении.

При этом, так как Мосбиржа объявила об остановке торгов долларом и евро, купить валюту через брокерские приложения банков на бирже не получится, пояснили в «Сбере».

В банке заверили, что новые ограничения не повлияют как на работу «Сбера» в России, так и на работу зарубежных подразделений банка.

США 12 июня объявили о масштабном расширении антироссийских санкций, введя ограничения против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа после этого объявила о приостановке торгов долларом и евро. Помимо этих валют, торги на валютном рынке и рынке драгметаллов продолжат осуществляться по всем инструментам. ЦБ заявил, что торги долларом и евро будут продолжаться на внебиржевом рынке, для определения официальных курсов регулятор будет использовать банковскую отчетность и данные, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Под санкции США также попали «Гознак» и его гендиректор Аркадий Трачук, страховая компания СОГАЗ, банк «Точка», всего более 100 предприятий. В Москве неоднократно говорили, что санкции незаконны.