США ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ

США внесли в санкционные списки около 300 юрлиц и физлиц из России, Белоруссии, Китая и других стран. МИД пообещал, что «агрессивные действия не останутся без ответа»

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США расширили санкционные списки в отношении России, в них попали десятки физических и сотни юридических лиц, сообщается на сайте американского Минфина.

Ограничения введены против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД)), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. По версии американского Минфина, меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Национальный клиринговый центр выступает контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже. Американские санкции против него делают невозможными биржевые торги долларом и ставят под вопрос биржевые торги в евро. Еще осенью 2022 года на фоне риска ввода таких санкций ЦБ подготовил проект указания с описанием дополнительных процедур для установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. До сих пор они устанавливались на основе биржевых торгов, но в случае их отсутствия ЦБ намерен использовать данные по сделкам на межбанковском валютном рынке и данные внебиржевых торгов на цифровых платформах. В Мосбирже сообщили, что с 13 июня площадка не будет проводить торги долларом и евро. Там заверили, что у группы есть необходимые инструменты для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности.

Минфин предупредил о рисках вторичных санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, включая Сбербанк и ВТБ.

В санкционный список внесли «Гознак», Уралвагонзавод, страховую компанию СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», холдинг «Синара — транспортные машины».

Также в него включили созданное в 2022 году движение детей и молодежи «Движение первых». Меры коснулись Казанского опытного конструкторского бюро «Союз», концерна радиостроения «Вега», НПО «Поиск», омского производственного объединения «Радиозавод им. А.С. Попова», ассоциации «Ралли Шелковый путь» и других предприятий, НИИ и заводов. Помимо расширения черных списков США запретили оказывать России ряд связанных с IT услуг.

Под ограничения попали и зарубежные юрлица, в том числе из Китая и Белоруссии. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, организации из черного списка помогают энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам в России и способствуют уклонению от санкций, в том числе за счет поставок «широкого спектра товаров двойного назначения».

Среди физических лиц в списке оказались граждане России, Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая, ЮАР. Там есть и глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Представитель МИДа Мария Захарова заявила ТАСС, что, «как и всегда в подобных случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа». Москва критикует западные санкции и называет их незаконными. В Кремле заявляли, что санкционное давление не повлияет на ход военных действий на Украине.