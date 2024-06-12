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Политика ,  
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Норвегия выделит €240 млн на закупку средств ПВО для Киева

Норвегия выделит €240 млн на закупку средств ПВО для Украины

Власти Норвегии намерены выделить Украине €240 млн на закупку средств ПВО, заявило Минобороны страны в соцсети X.

«Норвегия выделит €240 млн на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине еще 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесет в эту инициативу €125 млн», — сказано в сообщении.

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Накануне глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Германия планирует поставить Киеву еще 100 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он уточнил, что 32 из них прибыли на Украину в последние несколько дней. Оставшиеся, по словам Писториуса, планируется поставить позже.

Украина использует ЗРК Patriot в качестве системы ПВО. Канцлер Германии Олаф Шольц накануне пообещал передать Киеву одну такую машину в дополнение к двум, поставленным страной ранее.

Кроме Германии над отправкой на Украину дополнительного ЗРК Patriot работают США, писал Bloomberg. New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей администрации и военных, что американский президент Джо Байден уже согласовал поставку этой машины.

Зеленский не раз обращал внимание на нехватку у Украины средств ПВО. В мае он заявил, что страна имеет около 25% сил противовоздушной обороны от необходимых ей для защиты. 8 июня глава государства сказал, что Киев уже заключил с союзниками договоренности о дополнительных средствах ПВО. Часть из них, по словам украинского президента, будет реализована оперативно, а часть — ближе к осени.

Россия осуждает поставки Западом вооружений на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не изменит ситуацию на поле боя и лишь затянет конфликт.

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фон дер Ляйен Урсула

председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года

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