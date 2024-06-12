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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала, что США одобрили передачу Киеву батареи ЗРК Patriot

NYT: Байден одобрил передачу Украине еще одной батареи ЗРК Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
С начала конфликта США передали Украине одну батарею Patriot, еще несколько было передано Германией. По данным NYT, дискуссия по передаче очередного ЗРК продолжалась долго из-за опасений поставить под угрозу обороноспособность США
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС

Президент США Джо Байден одобрил передачу еще одной батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Украине, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей администрации и военных.

По их словам, решение было принято на прошлой неделе после серии встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины, не ставя под угрозу обороноспособность США.

Источники уточнили, что система Patriot — вторая, отправленная США на Украину, — будет доставлена из Польши, где она была размещена для защиты ротационных сил американских войск. Собеседники NYT добавили, что батарея может быть развернута на передовой линии Украины в ближайшие несколько дней.

NYT напоминает, что Patriot — одна из самых дефицитных систем вооружения в арсенале США. Пентагон не раскрывает количество систем на вооружении армии, однако, по данным источника газеты, по всему миру в настоящее время развернуто лишь 14 таких систем.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяют бороться в том числе с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.

Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — порядка $4 тыс.

Зеленский назвал число ожидаемых Киевом от союзников новых систем ПВО
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О решении поставить системы ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Помимо США, несколько «Патриотов» Киеву передала Германия. Первые комплексы прибыли на Украину в апреле 2023 года. С тех пор российское Минобороны неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

О том, что Киев в ближайшее время получит от западных партнеров новые системы ПВО, президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 июня. До этого он неоднократно просил передать такие системы, отмечая, что страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. С отсутствием ПВО он также связывал разрушения в украинской энергосистеме и успехи российского наступления.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки Киеву не изменят ситуацию на поле боя, так как динамика «абсолютно понятна», но приведут «к новым жертвам среди украинцев».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Patriot ЗРК Patriot США Россия Военная операция на Украине поставки оружия

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