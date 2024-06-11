Зеленский назвал число ожидаемых Киевом от союзников новых систем ПВО

Зеленский: Киев ждет от Запада передачи двух-трех систем ПВО в ближайшее время

Киев ожидает, что западные партнеры в ближайшее время примут решение о передаче ему еще двух-трех систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Украинский президент уточнил, что Киев прорабатывает этот вопрос с США и другими западными союзниками.

«Ожидаем положительный результат по получению 2-3 систем ПВО в ближайшее время», — сказал он (цитата по 24 каналу).

В своем телеграм-канале украинский президент сообщил, что вместе с Писториусом осмотрел ЗРК Patriot в общине Заниц. Эту технику, по словам Зеленского, в дальнейшем передадут Украине.

В Берлине 11 июня проходила конференция по восстановлению Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления пообещал поставить на Украину одну систему ПВО Patriot, ЗРК IRIS-T, ЗСУ Gepard, а также ракеты и боеприпасы в ближайшие недели и месяцы.

Поставленный ЗРК Patriot может стать третьей подобной машиной, переданной Украине Германией. Предыдущие две Берлин передал Киеву в апреле и в мае. Кроме Германии над отправкой Киеву дополнительного ЗРК Patriot работают США, писал Bloomberg.

О том, что Киев в ближайшее время получит от западных партнеров новые системы ПВО, Зеленский объявил 8 июня. Точное число этих систем президент не назвал. «Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений будут реализованы более оперативно, а часть — ближе к осени», — сказал он.

Глава государства не раз обращал внимание на нехватку у Украины средств ПВО. В мае он заявил, что страна имеет около 25% сил ПВО от необходимых ей для защиты.

Россия осуждает поставки Западом вооружений на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не изменит ситуацию на поле боя и лишь затянет конфликт.



