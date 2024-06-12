Белый дом: Байден встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Италии

Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского на саммите G7 в Италии

Президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Италии. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов, передает AFP.

По словам Кирби, главы государств проведут двухстороннюю встречу, после чего выступят на совместной пресс-конференции.

Саммит G7 пройдет с 13 по 15 июня в Бриндизи на юго-востоке Италии. На встрече лидеры объединения должны обсудить планы по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, писал Bloomberg со ссылкой на источники.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее допускал, что Байден может встретиться с Зеленским на предстоящем саммите G7. Украина не входит в «Большую семерку», однако приглашена на мероприятие вместе с другими не состоящими в объединении странами.

Зеленский и Байден в последний раз встречались во Франции — переговоры прошли 7 июня в четырехзвездочном парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. Днем ранее президенты присутствовали на торжественной церемонии по случаю 80-летия со дня высадки союзников по антигитлеровской коалиции («День Д») в Нормандии.

По данным Financial Times, США близки к подписанию двустороннего пакта о безопасности с Украиной. Зеленский и Байден должны подписать соответствующие документы на саммите G7 в Италии, писало издание со ссылкой на американских чиновников.