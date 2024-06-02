Премьер Италии Мелони подтвердила участие Зеленского в саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в июньском саммите лидеров G7, который пройдет в итальянской Апулии, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает агентство ANSA.
Ранее, в конце мая, об этом сообщали источники Bloomberg.
На встречу также были приглашены по крайней мере около 15 стран и международных организаций, отметила Мелони.
50-й саммит «Большой семерки» на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в Апулии. На встрече лидеры объединения должны обсудить планы по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.
В G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, а также Европейский союз.
Зеленский впервые принял участие в саммите лидеров «Большой семерки» в мае 2023 года в Хиросиме.
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