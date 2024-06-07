Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден 7 июня проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-пул журналистов Белого дома со ссылкой на официальный график, опубликованный американской администрацией.

Встреча пройдет в четырехзвездочном парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel (расположен в 9-м округе на севере города).

В этот же день, 7 июня, у Зеленского назначена встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Байден накануне прибыл во Францию, где принял участие в торжественной церемонии по случаю 80-летия со дня высадки союзников по антигитлеровской коалиции («День Д») в оккупированной нацистами Франции. В мероприятии принял участие и Зеленский.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что глава государства может встретиться с Зеленским дважды за время поездки в Европу: на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и на саммите G7 («Большая семерка») в Италии. Саммит пройдет с 13 по 15 июня в Бриндизи.