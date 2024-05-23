Bloomberg узнал о росте поддержки в G7 идеи США по российским активам

США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. Сумма составит $50 млрд. Страны G7 в целом поддерживают план, но идет обсуждение его деталей. Решение могут принять в июне

Глава Минфина США Джанет Йеллен выступает с речью во время встречи в Стрезе (Фото: Massimo Pinca / Reuters)

Страны G7 в целом поддержали идею США по использованию будущих прибылей от замороженных российских активов для кредита Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос обсуждается на встрече глав Минфинов группы в Стрезе в Италии, которые стремятся согласовать для лидеров стран ряд вариантов для принятия окончательного решения на их встрече 13–15 июня.

Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. Таким образом, Киев сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом, рассчитывают в Вашингтоне. Большая часть российских активов заморожена в Европе, в депозитарии Euroclear. Общий размер блокированных активов Банка России — €260 млрд (около $282 млрд), в Euroclear находятся €159 млрд. В прошлом году они принесли более €4 млрд чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд. В ЕС ранее одобрили изъятие прибыли от российских активов, первая передача средств произойдет в июле.

По словам собеседников Bloomberg, обсуждаются детали соглашения: точный механизм предоставления кредита, размер суммы для аванса, распределение рисков между сторонами-участниками.

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти сказал, что он «оптимистичен» по поводу плана, но проблема «в правовой базе» — изучается возможность использовать «проценты для погашения кредитов, которые мы даем Украине». Глава немецкого Минфина Кристиан Линднер, отметил, что есть «много нерешенных проблем, много вопросов без ответов».

Глава Минфина США Джанет Йеллен указала, что вырученные таким образом средства пойдут на восстановление и военные нужды Украины с долгосрочной перспективой.

23 мая президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны, движимое и недвижимое, в том числе компаний и американцев, для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил ранее, что Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе обратится в суды.