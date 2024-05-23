 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о росте поддержки в G7 идеи США по российским активам

Bloomberg: G7 поддержала идею США по кредиту Украине за счет российских активов
Сюжет
Военная операция на Украине
США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. Сумма составит $50 млрд. Страны G7 в целом поддерживают план, но идет обсуждение его деталей. Решение могут принять в июне
Глава Минфина США&nbsp;Джанет Йеллен выступает с речью во время встречи в Стрезе
Глава Минфина США Джанет Йеллен выступает с речью во время встречи в Стрезе (Фото: Massimo Pinca / Reuters)

Страны G7 в целом поддержали идею США по использованию будущих прибылей от замороженных российских активов для кредита Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос обсуждается на встрече глав Минфинов группы в Стрезе в Италии, которые стремятся согласовать для лидеров стран ряд вариантов для принятия окончательного решения на их встрече 13–15 июня.

Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. Таким образом, Киев сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом, рассчитывают в Вашингтоне.

Большая часть российских активов заморожена в Европе, в депозитарии Euroclear. Общий размер блокированных активов Банка России — €260 млрд (около $282 млрд), в Euroclear находятся €159 млрд. В прошлом году они принесли более €4 млрд чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд.

В ЕС ранее одобрили изъятие прибыли от российских активов, первая передача средств произойдет в июле.

По словам собеседников Bloomberg, обсуждаются детали соглашения: точный механизм предоставления кредита, размер суммы для аванса, распределение рисков между сторонами-участниками.

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти сказал, что он «оптимистичен» по поводу плана, но проблема «в правовой базе» — изучается возможность использовать «проценты для погашения кредитов, которые мы даем Украине». Глава немецкого Минфина Кристиан Линднер, отметил, что есть «много нерешенных проблем, много вопросов без ответов».

Глава Минфина США Джанет Йеллен указала, что вырученные таким образом средства пойдут на восстановление и военные нужды Украины с долгосрочной перспективой.

Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов
Политика
Владимир Путин

23 мая президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны, движимое и недвижимое, в том числе компаний и американцев, для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил ранее, что Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе обратится в суды.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
G7 российские активы конфискация
Материалы по теме
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов
Политика
В Европе заработали еще €1,6 млрд на заблокированных активах России
Экономика
ЕС исключил передачу России доходов от ее активов после отмены санкций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 16:31
Лукашенко и Путин обсудят в Минске учения с ядерным оружием Политика, 22:46
Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью Политика, 22:22
Bloomberg узнал о росте поддержки в G7 идеи США по российским активам Политика, 22:12
Небензя назвал угрозой миру резолюцию ГА ООН по геноциду в Сребренице Политика, 22:07
Эксперты ПСБ обновили подборку акций для краткосрочных инвесторов Инвестиции, 21:50
Маск рассказал, когда людям не придется работать Технологии и медиа, 21:47
Шольц исключил появление ядерного оружия у ЕС Политика, 21:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кассация отменила решение о взыскании с экс-главы Бинбанка 284 млрд руб. Общество, 21:12
Обвиняемый в покушении на Фицо заявил, что не хотел убивать премьера Политика, 21:03
Самоделкина и еще три фигуриста сменили российское гражданство Спорт, 20:49
Почему правая фракция Европарламента исключила из своего состава АдГ Политика, 20:45
Цена нефти Brent опустилась ниже $81 впервые с 15 февраля Инвестиции, 20:36
В Wildberries рассказали об итогах визита полиции на склад в Электростали Бизнес, 20:29
В Москве начали испытания первого беспилотного трамвая Город, 20:17