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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве слова Байдена о поддержке сочли «пустой риторикой»

Politico: чиновники в Киеве сочли «пустой риторикой» слова Байдена о поддержке
Сюжет
Военная операция на Украине

В среде высокопоставленных украинских чиновников слова поддержки Киеву президента США Джо Байдена считают «пустой риторикой», пишет Politico со ссылкой на анонимный источник.

6 июня в день празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $225 млн. AP пишет, что перед началом встречи Байден извинился перед украинским народом за задержку с поставками из-за того, что законодатели почти полгода не могли договориться о проекте помощи Киеву на $61 млрд, а также заверил: «Мы все еще с вами. В полной мере».

«Его речь в «День Д» не имеет значения», — сказал человек, который разговаривал с чиновниками в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

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Politico уточняет, что на такое отношение к словам американского президента также повлияли «несколько недавних шагов Байдена». Речь идет о его заявлении в Time, в котором он допустил отказ Украине во вступлении в НАТО, о решении не присутствовать лично на мирном саммите по Украине в Швейцарии, а также об ограниченности разрешения использовать американское оружие по целям на российской территории.

В конце мая США смягчили запрет на использование ВСУ американского оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в Харьковской области. 6 июня Байден заявил, что поставляемое оружие не разрешено использовать для ударов по Москве или Кремлю.

Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин говорил, что если дальнобойное оружие будет передаваться на Украину для удара вглубь России, то Москва может начать поставлять свое оружие врагам Запада. «То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем», — отмечал глава государства.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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