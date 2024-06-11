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Общество ,  
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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи, сообщил губернатор Василий Голубев. Ранее в регионе действовал режим повышенной готовности.

Режим ЧС действует с 18:00 (совпадает с мск) 11 июня до особого распоряжения. «По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая», — подчеркнул Голубев.

Bloomberg назвал майские холода в России угрозой мировым запасам пшеницы
Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Значительные площади посевов пострадали от майских заморозков, из-за которых в регионе также вводили режим ЧС. В конце мая «РБК Ростов» писал, что холода привели к гибели культур на площади порядка 211 тыс. га. Ущерб, причиненный аграриям, в местном минсельхозе оценили в 3,7 млрд руб.

Bloomberg сообщил, что на фоне неблагоприятных погодных условий в России, а также в других странах, например дождливой весны в Западной Европе, возникла угроза роста цен и снижения запаса пшеницы.

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Теги
Ростовская область режим ЧС засуха почва

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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