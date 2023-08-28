branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
В Минобороны сообщили об уничтожении двух минометных расчетов ВСУ Политика, 03:36
FT сообщила о «водном кризисе» в Европе из-за засухи и плохой политики Политика, 03:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 03:25
В Махачкале стая собак напала на ребенка Общество, 03:03
Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку самолетов Политика, 02:32
Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I Общество, 02:19
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 02:05
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
Times узнала о планах властей Британии выдавать мигрантам GPS-браслеты Политика, 01:43
Тайфун «Саола» усилился до супертайфуна Общество, 01:37
«Ъ» узнал о сроках обвиняемым в растрате денег на создание БМП «Курганец» Политика, 01:10
Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой в Москве Общество, 01:09
Байден после стрельбы во Флориде призвал искоренить расизм в США Политика, 00:44
Медведеву повезло со жребием. Чего ждать от россиян на US Open Спорт, 00:30
Economist узнал о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России Политика, 00:27
Политика ,  
0 

FT сообщила о «водном кризисе» в Европе из-за засухи и плохой политики

FT: Европе грозит «водный кризис» из-за засухи и плохой политики
Европе грозит усиление засухи, а с дефицитом воды в ближайшие годы могут столкнуться как обычные фермеры, так и производителям энергии, поскольку вода в том числе необходима для охлаждения атомных электростанций, пишет FT
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Все больше европейских регионов сталкиваются с засухой и дефицитом воды, что приводит к уменьшению урожайности. Проблема усугубляется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой политикой, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает издание, количество и интенсивность засух в ЕС «резко возросли» — примерно на 20% за период с 1976 по 2006 год, — и продолжают расти. В то же время Институт мировых ресурсов (WRI) прогнозирует, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%, что на 16% выше прогноза McKinsey от 2009 года.

FT прогнозирует усиление беспорядков на воне «водного кризиса» и приводит пример беспорядки между фермерами во Франции и Испании — крупнейшими потребителями воды в Европе. «В ближайшие годы сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата, по-видимому, еще больше усугубит ситуацию», — говорится в статье.

Глава группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейв заявил, что в Европе нет ни одной страны, которая была бы полностью защищена от дефицита воды. «Большинство [водных] режимов в Европе являются наследием времен изобилия. Теперь их необходимо реформировать, чтобы учитывать дефицит», — сказал он.

Последствия такого дефицита в первую очередь ощутят фермеры, но также он ударит по производителям энергии, поскольку вода необходима для охлаждения атомных электростанций и для выработки гидроэлектроэнергии, отмечает FT.

Согласно индексу WRI, опубликованному в этом месяце, Бельгия является страной, испытывающей самую острую нехватку воды в Европе. Это связано с высокой плотностью населения и плохой инфраструктурой. Также с нехваткой воды сталкиваются южные регионы Испании и Франции, север Германии и северо-запад Польши.

Читайте на РБК Pro
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ

Европа сегодня нагревается быстрее, чем любой другой континент. Из-за этого потоки талой воды в Альпах, которые имеют решающее значение для водоснабжения континента, сокращаются. Кроме того, засушливые почвы недостаточно удерживают дождевую воду, что истощает запасы грунтовых вод, пишет газета.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что у нас заканчивается поверхностная вода — легкодоступный источник. Вы берете подземные воды, а затем мы используем их с гораздо большей скоростью, чем они пополняются», — заявил FT научный сотрудник компании Ecolab Джефф Таунсенд.

По данным отраслевой организации EurEau, несмотря на опасения по поводу нехватки воды, подход к распределению воды в ЕС остается настолько «вялым», что в среднем 25% питьевой воды теряется из-за негерметичных труб. Болгария, Румыния и Италия возглавляют список наихудших стран в этом плане по данным EurEau.

Это лето стало одним из самых жарких не только в Европе, но и на планете в целом. Июль 2023 года установил рекорд самого жаркого месяца за всю историю наблюдений на Земле, сообщала европейская служба наблюдения за изменением климата Copernicus. Кроме того, в июле были зафиксированы самые жаркие дни в истории — с 5-го по 7-е число. 

FT сообщила о «водном кризисе» в Европе из-за засухи и плохой политики
Video

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
вода Европа дефицит кризис засуха жара
Материалы по теме
Как люди в Европе спасаются от аномальной жары. Видео
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в семи регионах России
Общество
Во Франции 22 августа побил рекорды жары за всю историю наблюдений
Общество