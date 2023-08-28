FT сообщила о «водном кризисе» в Европе из-за засухи и плохой политики

Европе грозит усиление засухи, а с дефицитом воды в ближайшие годы могут столкнуться как обычные фермеры, так и производителям энергии, поскольку вода в том числе необходима для охлаждения атомных электростанций, пишет FT

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Все больше европейских регионов сталкиваются с засухой и дефицитом воды, что приводит к уменьшению урожайности. Проблема усугубляется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой политикой, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает издание, количество и интенсивность засух в ЕС «резко возросли» — примерно на 20% за период с 1976 по 2006 год, — и продолжают расти. В то же время Институт мировых ресурсов (WRI) прогнозирует, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%, что на 16% выше прогноза McKinsey от 2009 года.

FT прогнозирует усиление беспорядков на воне «водного кризиса» и приводит пример беспорядки между фермерами во Франции и Испании — крупнейшими потребителями воды в Европе. «В ближайшие годы сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата, по-видимому, еще больше усугубит ситуацию», — говорится в статье.

Глава группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейв заявил, что в Европе нет ни одной страны, которая была бы полностью защищена от дефицита воды. «Большинство [водных] режимов в Европе являются наследием времен изобилия. Теперь их необходимо реформировать, чтобы учитывать дефицит», — сказал он.

Последствия такого дефицита в первую очередь ощутят фермеры, но также он ударит по производителям энергии, поскольку вода необходима для охлаждения атомных электростанций и для выработки гидроэлектроэнергии, отмечает FT.

Согласно индексу WRI, опубликованному в этом месяце, Бельгия является страной, испытывающей самую острую нехватку воды в Европе. Это связано с высокой плотностью населения и плохой инфраструктурой. Также с нехваткой воды сталкиваются южные регионы Испании и Франции, север Германии и северо-запад Польши.

Европа сегодня нагревается быстрее, чем любой другой континент. Из-за этого потоки талой воды в Альпах, которые имеют решающее значение для водоснабжения континента, сокращаются. Кроме того, засушливые почвы недостаточно удерживают дождевую воду, что истощает запасы грунтовых вод, пишет газета.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что у нас заканчивается поверхностная вода — легкодоступный источник. Вы берете подземные воды, а затем мы используем их с гораздо большей скоростью, чем они пополняются», — заявил FT научный сотрудник компании Ecolab Джефф Таунсенд.

По данным отраслевой организации EurEau, несмотря на опасения по поводу нехватки воды, подход к распределению воды в ЕС остается настолько «вялым», что в среднем 25% питьевой воды теряется из-за негерметичных труб. Болгария, Румыния и Италия возглавляют список наихудших стран в этом плане по данным EurEau.

Это лето стало одним из самых жарких не только в Европе, но и на планете в целом. Июль 2023 года установил рекорд самого жаркого месяца за всю историю наблюдений на Земле, сообщала европейская служба наблюдения за изменением климата Copernicus. Кроме того, в июле были зафиксированы самые жаркие дни в истории — с 5-го по 7-е число.

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