Власти Зимбабве ввели в стране режим бедствия из-за засухи

Лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия из-за катастрофической засухи, вызванной Эль-Ниньо — климатическим феноменом, появившемся в последние годы. Об этом президент сообщил в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», — добавил Мнангагва. По его словам, Эль-Ниньо вызвал тяжелую продовольственную ситуацию.

На пресс-конференции он отметил, что «ни один житель Зимбабве не должен умереть от голода». Мнангагва предупредил о 2,7 млн жителях страны, которым будет не доставать еды в 2024 году. Зимбабве понадобится $2 млрд, чтобы смягчить последствия засухи, добавил президент.

Как уточняет Bloomberg, введение режима бедствия из-за засухи последовало за аналогичными заявлениями, сделанными в марте властями Замбии и Малави. В этих странах скудные осадки привели к сокращению производства основных видов кукурузы и других зерновых культур, а также способствовали росту цен на продукты питания, что нанесло ущерб бедным семьям.

Международная команда климатологов пришла к выводу, что с вероятностью 90% в нескольких районах Земли до июня 2024 года будет наблюдаться рекордная жара. Причина заключается в усилении Эль-Ниньо за последние годы. В частности, аномальная жара придет в области Бенгальского залива, Южно-Китайского моря, Амазонки и Аляски.