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Общество ,  
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В Гидрометцентре рассказали о засухе на юге России

Гидрометцентр предупредил о засухе на юге России
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

В третьей декаде мая в Черноземной зоне, а особенно на юге России, усилится напряженность агрометеорологических условий из-за засухи, следует из прогноза Гидрометцентра.

В республиках Северного Кавказа, а также в Западной Сибири и Приморском крае из-за дождей возможно переувлажнение почвы на части полей. Однако на преобладающей территории европейской и азиатской частей России ожидается теплая и сухая погода, благоприятная для проведения весенних посевных работ.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК, что в центрально-черноземных областях — Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Курской — в течение марта—апреля выпало очень мало осадков.

«И за две декады мая тоже выпало вот от 20 до 40% от нормы. По идее, если две декады, значит, должно быть 65%, ну 2/3. В ближайшие дни там действительно осадков не ожидается, потому что сейчас правит бал погоды антициклон. Я говорю сейчас о прогнозе на ближайшие 5–6 дней. Ну до конца недели», — сообщил Вильфанд.

Предстоящие заморозки Вильфанд объяснил редким взаимодействием циклонов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале мая российские регионы столкнулись с заморозками. Из-за них в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях вводили режим ЧС регионального характера в сельском хозяйстве. В Москве и регионе вновь включали отопление.

Вильфанд 17 мая предупреждал, что заморозки возможны в отдельных районах европейской части России, в том числе на юге, в Приволжском и Уральском федеральных округах, а также в Сибири.

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Персоны
засуха Погода Гидрометцентр новости Роман Вильфанд
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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