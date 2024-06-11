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Военная операция на Украине ,  
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Экс-премьер Японии отказался признать конференцию по Украине мирной

Экс-премьер Хатояма: конференцию по Украине в Швейцарии нельзя назвать мирной
Сюжет
Военная операция на Украине
Юкио Хатояма
Юкио Хатояма (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, нельзя назвать мирной, потому что представлена только одна сторона конфликта, заявил в разговоре с «РИА Новости» экс-премьер Японии Юкио Хатояма.

«Это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта. Самое главное — чтобы обе страны, Украина и Россия, серьезно обсудили и приложили усилия, чтобы как можно скорее прекратились военные действия», — отметил Хатояма.

Бывший премьер-министр Японии напомнил, что в конференции не участвуют ни Россия, ни Китай и, пока обе сопричастные страны не станут участниками саммита, «мир не построить».

Юкио Хатояма был премьер-министром Японии с сентября 2009-го по июнь 2010 года.

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Политика
Токио, Япония

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. На конференцию пригласили делегации 160 стран. Россию не пригласили, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии.

Утром 11 мая действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида согласился принять участие в саммите. По словам главного секретаря кабмина Японии Ёсимасы Хаяси, Кисида покинет страну 12 июня, чтобы принять участие в саммите G7 в Италии, а затем он поедет на конференцию в Швейцарии.

Для участия в конференции уже зарегистрировались 90 государств и организаций, половина из них из Европы. Ряд стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия и Бразилия, не стали отправлять на саммит свои делегации.

В Кремле предстоящую конференцию оценили как «абсолютно бесперспективную» для поиска путей урегулирования конфликта, поскольку она пройдет без участия России.

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Теги
Япония Фумио Кисида Швейцария Украина

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