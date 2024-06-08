NHK сообщил о планах Японии заключить соглашение с Украиной о помощи
Япония планирует заключить с Украиной соглашение о предоставлении помощи, документ с 10-летним сроком действия планируется подписать на саммите G7, который начнется через несколько дней в Италии. Об этом сообщил телеканал NHK.
В соответствии с соглашением Токио будет оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности и обороны, в том числе предоставлять нелетальное оборудование и материалы, помогать с лечением раненых украинских военных и содействовать украинской разведке.
Япония также обязуется оказывать Украине помощь в разминировании территорий, улучшении гуманитарного положения женщин и детей и развитии сельскохозяйственного сектора страны.
Источники телеканала сообщили, что японский премьер-министр Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский встретятся для подписания соглашения на саммите «Большой семерки».
50-й саммит лидеров G7 пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в итальянской Апулии. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, а также Европейский союз. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что на встрече будет присутствовать Зеленский.
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