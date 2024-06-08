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Военная операция на Украине ,  
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NHK сообщил о планах Японии заключить соглашение с Украиной о помощи

NHK: Япония планирует заключить соглашение с Украиной о поддержке на 10 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Токио, Япония
Токио, Япония (Фото: Tanja Houwerzijl / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Япония планирует заключить с Украиной соглашение о предоставлении помощи, документ с 10-летним сроком действия планируется подписать на саммите G7, который начнется через несколько дней в Италии. Об этом сообщил телеканал NHK.

В соответствии с соглашением Токио будет оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности и обороны, в том числе предоставлять нелетальное оборудование и материалы, помогать с лечением раненых украинских военных и содействовать украинской разведке.

Япония также обязуется оказывать Украине помощь в разминировании территорий, улучшении гуманитарного положения женщин и детей и развитии сельскохозяйственного сектора страны.

Источники телеканала сообщили, что японский премьер-министр Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский встретятся для подписания соглашения на саммите «Большой семерки».

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50-й саммит лидеров G7 пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в итальянской Апулии. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, а также Европейский союз. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что на встрече будет присутствовать Зеленский.

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Япония Украина Военная операция на Украине военная помощь G7 саммит G7 Фумио Кисида Владимир Зеленский
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