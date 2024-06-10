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Политика ,  
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ТАСС сообщил об аресте еще одного фигуранта по делу генерала Попова

Попов — фигурант дела о мошенничестве, его подозревают в хищении более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на ₽130 млн в Запорожской области. Он не признал свою вину. Соучастником следствие назвало погибшего в 2022-м генерала Цокова
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Арестован новый фигурант дела бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. Его показания также легли в основу дела», — рассказал собеседник агентства.

Генерал-майора Попова арестовали 17 мая, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Новому фигуранту предъявлены аналогичные обвинения, добавил источник ТАСС.

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Иван Попов

По версии обвинения, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области, закупленных для создания инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Соучастником Попова, как считает следствие, был генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе военных действий на Украине.

В материалах дела до сегодняшнего дня был еще один фигурант — по фамилии Моисеев, но его имя, отчество и роль не уточнялись. Его арестовали в мае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Попов не признает вину и говорит, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Суд дважды отказался выпустить его из СИЗО.

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Теги
генерал Иван Попов мошенничество

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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