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Эксклюзив

Адвокат генерала Попова опроверг дачу им «изобличающих показаний»

Генерал-майор Иван Попов никого не изобличал, а «дал показания на предмет предъявленного ему обвинения» в мошенничестве, сообщил адвокат. Он не признает вину и заявляет, что «ничего за душой не имеет», кроме кредитов и долгов
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, которого обвиняют в мошенничестве, никого не изобличал, сообщил РБК адвокат Сергей Буйновский. Ранее о том, что Попов дал «изобличающие показания» на других фигурантов, заявил следователь на заседании суда.

«Это следствие так считает, он никого не изобличал. Дал показания на предмет предъявленного ему обвинения. Он никакого участия, в том что инкриминирует следствие, не принимал и никого не изобличал», — сказал Буйновский.

На этом же заседании суд отклонил жалобу защиты Попова на отказ перевести его под домашний арест из СИЗО.

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Попова арестовали 17 мая, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии обвинения, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области, закупленных для создания инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Соучастником Попова, как считает следствие, был генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе военных действий на Украине.

В материалах есть еще один фигурант — по фамилии Моисеев, но его имя, отчество и роль не уточнялись. Его арестовали в мае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Попов не признает вину и говорит, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Аресту генерал-майора удивилась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и пообещала внимательно рассмотреть его дело.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
генерал Иван Попов адвокат показания мошенничество
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