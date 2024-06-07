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Генерал Попов заявил, что у него «за душой» ничего нет

Генерал Попов ответил на обвинения словами «не вылезал из окопов»
Обвиняемый в хищении генерал Иван Попов назвал незаслуженным свое заключение под стражу, а результатом деятельности — отражение наступления ВСУ на запорожском направлении. Суд отказал следствию в переводе его под домашний арест
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Содержание под стражей по обвинению в хищении — неприятная и незаслуженная мера пресечения, результатом деятельности на посту командующего 58-й армии было не воровство, а отражение наступления ВСУ на запорожском направлении, заявил генерал-майор Иван Попов в ходе судебного заседания. Аудиозапись с его выступления приводит телеграм-канал Shot.

«Противник силами 9-го и 10-го армейских корпусов перешел в наступление на запорожском направлении, нанеся главный удар всей наступательной кампании летом и осенью 2023 года. Результатом моей деятельности на должности командующего 58-й армией является отражение этого наступления и срыв попытки противника выйти к Азовскому морю, окружить херсонскую группировку и блокировать Крым», — сказал он.

По его словам, следователи не нашли доказательств по предъявленным обвинениям. «У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке сберегательном, нет за душой вообще. Поэтому я считаю, что арест и содержание под стражей — это крайне неприятная, незаслуженная мера пресечения моей свободы, — считает генерал. — Я из окопов не вылезал. Построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести ВСУ сокрушительное поражение, которое, по сути, является переломом всей войны».

Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест
Политика
Иван Попов

Попова задержали 21 мая, ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Генерала заключили под стражу на два месяца, хотя защита и следствие ходатайствовали о домашнем аресте.

По версии следствия, Попов в 2023 году был причастен к хищению более 130 млн руб. при закупке металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Его адвокат Сергей Буйновский ранее утверждал о наличии «более серьезного фигуранта» в этом деле, но не назвал фамилию. Генералу грозит до десяти лет лишения свободы.

О его отстранении от должности командующего 58-й армией стало известно в июле 2023 года. Оно последовало после доклада руководству о нехватке вооружения и «массовой гибели и увечьях» солдат, утверждал Попов в аудиообращении к военнослужащим, которое опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев. В том же месяце его отправили в Сирию, писал Mash.

Минобороны России не давало официальных комментариев на этот счет. Бывший первый зампред Совфеда Андрей Турчак тогда отмечал, что «совесть Ивана чиста» и «родина может гордиться такими командирами».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минобороны генерал Иван Попов хищение суд
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