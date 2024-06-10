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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляют регулярно. Накануне, 9 июня, сигнал прозвучал трижды.

Гладков сообщил о пожаре в Белгородской области после ракетной опасности
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Белгородская область подвергается интенсивным атакам со стороны Украины. Ранее Гладков сообщил об атаке дронов на несколько населенных пунктов. Так, между поселками Чапаевский и Горьковский аппарат влетел в кабину «КАМАЗа», стоявшего на окраине поля; в селе Богун-Городок после атаки загорелась крыша дома; жители Борисовки остались без света из-за повреждения дроном-камикадзе линии электропередачи.

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Белгород ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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