Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляют регулярно. Накануне, 9 июня, сигнал прозвучал трижды.

Белгородская область подвергается интенсивным атакам со стороны Украины. Ранее Гладков сообщил об атаке дронов на несколько населенных пунктов. Так, между поселками Чапаевский и Горьковский аппарат влетел в кабину «КАМАЗа», стоявшего на окраине поля; в селе Богун-Городок после атаки загорелась крыша дома; жители Борисовки остались без света из-за повреждения дроном-камикадзе линии электропередачи.