Гладков сообщил о пожаре в Белгородской области после ракетной опасности
В нежилом помещении в Ракитянском районе Белгородской области начался пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Ранее в Белгороде и районе трижды объявляли ракетную опасность, последний сигнал тревоги работал с 14:15 до 14:31 мск. МЧС также объявляло о тревоге в селе Центральное Ракитянского района.
Пострадавших в результате пожара нет, жителей домов поблизости эвакуировали. На месте работают оперативные службы и глава Ракитянского района Анатолий Климов, отметил Гладков.
Белгородская область ежедневно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 9 июня два БПЛА атаковали село Безымено, под обстрел попал Шебекинский городской округ.
В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили над территорией региона управляемую ракету «Нептун-МД» и два беспилотника самолетного типа.
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