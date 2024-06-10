Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, перехват произошел около 16:50 мск. Место, где произошел инцидент, в ведомстве не назвали.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских беспилотников в приграничных регионах.

Так, 8 июня ведомство сообщило о трех сбитых беспилотниках в Белгородской области.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о нескольких атаках дронов и обстрелах в населенных пунктах Белгородской области 10 июня. По словам главы региона, никто не пострадал.