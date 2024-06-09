В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала сообщений об отбое ракетной опасности. Сигнал продлился 16 минут, с 14:15 до 14:31 мск.
Аналогичный сигнал запустили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Он призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в укрытия.
Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности. Сегодня такой сигнал запускают в третий раз.
В Курской области также неоднократно запускали сигнал ракетной опасности. В частности, 4 июня его объявили в городе Курчатов, где находится АЭС.
После начала военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки дронов и обстрелы. Ранее днем ракетную опасность объявляли в Воронежской области, а Херсонской запускали авиационную опасность.
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