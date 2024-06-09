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Военная операция на Украине ,  
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Члены отряда самообороны Белгородской области пострадали при атаке дрона

Гладков: члены отряда самообороны Белгородской области пострадали при атаке БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три бойца отряда самообороны в Белгородской области получили ранения при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2 в Белгороде.

«Медики оценивают состояние раненых как стабильное: у двоих мужчин легкие ранения, у третьего — состояние средней степени тяжести», — написал Гладков.

Ранее в Белгороде и районе трижды объявляли ракетную опасность.

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В декабре 2022 года в приграничных районах Белгородской области начали формировать батальоны самообороны из тех жителей, кто не подлежит мобилизации. Отряды имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, отряды «решают задачи, сопутствующие Министерству обороны».

Осенью 2023 года Гладков сообщил, что в регионе действует 380 батальонов самообороны. Всего в составе дружин на тот момент насчитывалось 7 тыс. человек.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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