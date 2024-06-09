Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью
Над территорией Белгородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
Попытку атаки зафиксировали в 20:30 мск.
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