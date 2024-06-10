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Политика ,  
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Бежавший из Польши судья назвал Лукашенко гарантом своей безопасности

Томаш Шмидт
Томаш Шмидт (Фото: Tomasz_Szmydt / Telegram)

Бежавший из Польши в Белоруссию бывший судья Томаш Шмидт назвал гарантией своей безопасности слова президента республики Александра Лукашенко. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Шмидт подчеркнул, что европейский ордер на арест, который 10 июня 2024 года выдал окружной суд Варшавы, не действует в России и Белоруссии, где он запросил политическое убежище.

Ранее Лукашенко заявил, что попросил милицию присмотреть за польским судьей в Минске, «чтобы его не угробили».

Шмидту на родине вменяют нарушение ст. 130 Уголовного кодекса Польши («Шпионаж»), ему грозит до 25 лет лишения свободы. По версии польской прокуратуры, бывший судья участвовал в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши.

«Я стал врагом № 1 для нынешнего и бывшего правительства в Варшаве из-за публично высказанной своей точки зрения. Я говорил, что нужно вести переговоры с Россией и Белоруссией, нужно возобновить нормальные отношения», — написал Шмидт.

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Фото:Kacper Pempel / Reuters

Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы. В мае 2024 года дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши дал согласие на предъявление ему обвинения и арест. Это привело к утрате Шмидтом иммунитета и позволило объявить экс-судью в международный розыск.

В начале мая Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии.

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Теги
Персоны
Польша Белоруссия Александр Лукашенко шпионаж политическое убежище
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

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