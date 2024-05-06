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Политика ,  
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Польский судья попросил политубежище в Белоруссии

Польский судья попросил политического убежища в Белоруссии
Томаш Шмидт
Томаш Шмидт (Фото: Tomasz_Szmydt / Telegram)

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске отказался от должности и попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

«Я прошу политического убежища в Республике Беларусь. На данный момент это неофициальная просьба, но я хотел бы сперва обсудить свое намерение с журналистами», — сказал Шмидт. Он рассказал, что находится в Белоруссии около недели. «Если я хочу жить, для меня возвращение в Польшу невозможно», — подчеркнул он.

Во время пресс-конференции в Минске Шмидт подписал заявление об отставке с должности судьи, передает БелТА. По его словам, он делает это в знак протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».

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Как пишет БелТА, Шмидт ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. В частности, он был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. По данным агентства, в Польше он подвергался преследованиям и угрозам за «самостоятельную политическую позицию», из-за несогласия с политикой властей он уехал в Белоруссию.

В декабре 2021 года белорусский Государственный пограничный комитет рассказал, что военнослужащий польской армии Эмиль Чечко попросил политического убежища в Белоруссии. Ведомство утверждает, что он попросил защиты белорусских властей «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

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Теги
Белоруссия Польша судья Варшава политическое убежище
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