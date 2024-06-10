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Политика ,  
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Суд в Варшаве выдал ордер на арест бежавшего в Белоруссию судьи

Суд в Варшаве выдал ордер на арест бежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта
Томаш Шмидт
Томаш Шмидт (Фото: Tomasz_Szmydt / Telegram)

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест экс-судьи Томаша Шмидта, запросившего политическое убежище в Белоруссии, сообщила Национальная прокуратура Польши в соцсети X (ранее — Twitter).

«Окружной суд Варшавы 6 июня по ходатайству прокурора <...> выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в шпионаже», — сказано в сообщении.

Европейский ордер на арест действует на территории всех государств Европейского союза. Его может выдать суд любой страны, которая является членом сообщества. В таком случае правоохранительные органы других стран — членов ЕС могут задержать человека для последующей передачи выдавшему ордер государству.

Интерпол отказался выдать ордер на арест сбежавшего из Польши судьи
Политика
Томаш&nbsp;Шмидт

Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы. В мае Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши дал согласие на предъявление ему обвинения и арест. Это ведет к утрате Шмидтом иммунитета, отмечали в прокуратуре. То же решение позволило объявить экс-судью в международный розыск.

Шмидту вменяют нарушение статьи 130 Уголовного кодекса Польши — шпионаж, ему грозит до 25 лет лишения свободы. По версии польской прокуратуры, бывший судья участвовал в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши. Ведомство считает, что судья передавал информацию, разглашение которой могло причинить ущерб республике.

Экс-судью после отъезда лишили должности. В мае его заочно арестовали на три месяца. Тем не менее Интерпол отказался выдать ордер на арест Шмидта, объяснив это тем, что организации запрещено вести деятельность политического, военного, религиозного или расового характера или вмешиваться в нее.

Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко попросил милицию присмотреть за уехавшим в Минск польским судьей, «чтобы его не угробили».

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Теги
Белоруссия побег ордер на арест судья Польша

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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