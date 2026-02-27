Политическое убежище: как получить, условия в США и России, основания
В международном праве есть четкое разделение между экономическими мигрантами и беженцами. В первом случае человек переезжает в другую страну для работы и за более высоким уровнем жизни, во втором — спасается от угроз свободе и жизни на родине. Получение политического убежища в другой стране — это сложный юридический процесс, который требует предоставления доказательств и качественной консультации юриста. Из-за политических сдвигов и роста запроса на убежище в 2024-2025 годах правила его предоставления ужесточились по всему миру.
В этой статье мы разберем теорию и практику получения убежища за границей и специфику этого статуса для иностранцев в России.
Что такое политическое убежище и его правовые основы
Политическое убежище — это правовой статус, который государство предоставляет иностранным гражданам и лицам без гражданства для их защиты от преследования на родине.
Основополагающий документ — Конвенция о статусе беженцев, принятая и открытая к подписанию 28 июля 1951 года в Женеве. К началу 2026 года в ней участвует 146 стран. В 1967 году был принят Протокол, касающийся статуса беженцев, который уточнил действие конвенции, расширив понятие «беженец»: если раньше нормы применялись к тем, кто оказался в статусе беженца до 1 января 1951 года в результате произошедших в Европе событий, то теперь временные ограничения и географические рамки убрали.
В соответствии с этими документами, человек может претендовать на политическое убежище, если у него есть «обоснованные опасения», что его будут преследовать по признаку:
- расы;
- вероисповедания;
- гражданства;
- принадлежности к определенной социальной группе;
- политических убеждений.
Беженец без гражданства либо находится не в стране своего гражданства и не может воспользоваться ее защитой, либо не желает пользоваться такой защитой из-за своих опасений. Беженец с гражданством находится за пределами страны своего обычного проживания, но из-за обозначенных выше опасений не может или не хочет туда возвращаться.
Нормы Женевской конвенции не распространяются на лиц, которые совершили военное преступление или преступление против человечности, «тяжкое преступление неполитического характера», а также на тех, кто виновен в деяниях, которые противоречат целям и принципам ООН.
Как доказать преследование: от слов к документам
Чтобы получить политическое убежище, одних слов недостаточно — надо предоставить доказательства, которые дают основания для политического убежища. Требования к списку доказательств варьируются от страны к стране, поэтому, чтобы собрать максимально убедительный список доказательств, лучше обратиться за консультацией к юристу.
Решение о предоставлении убежища выносят исходя из истории человека, которую он рассказывает на интервью с профильными сотрудниками страны, где он подается на убежище. В своем рассказе надо изложить хронологию событий и факты, указывающие на угрозы на родине.
Также необходимо предоставить документы, подтверждающие эти факты. К ним относятся медицинские справки о полученных травмах, если таковые есть, и психологические оценки; официальные документы — жалобы в полицию, протоколы арестов, данные об уголовных делах за активизм; информация из СМИ и правозащитных организаций об общей ситуации в стране, которая указывает на то, что человека могут преследовать по одному из пяти признаков; цифровые и визуальные доказательства — фото и видео, доказывающие преследование, сообщения с угрозами, свидетельства об участии в преследуемых оппозиционных движениях.
Политическое убежище в США: условия
Кто предоставляет политическое убежище
В США предоставление убежища находится в компетенции Службы гражданства и иммиграции (United States Citizenship and Immigration Services — USCIS) — это подразделение Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security — DHS). В США предусмотрено две процедуры — для легально въехавших (Утвердительный процесс — Affirmative Asylum) и для нелегалов, в отношении которых запущен процесс депортации (Защитный процесс — Defensive Asylum); в первом случае речь идет об инициативной подаче заявки на убежище в USCIS, во втором — о заявлении о предоставлении убежища в рамках защиты от депортации, его подают в иммиграционный суд (Executive Office for Immigration Review — EOIR).
Один из начальных этапов при подаче на политическое убежище в США — интервью на обоснованный страх (Credible Fear Interview). Это первичная проверка лиц, которые незаконно пересекли границу США и запросили убежище. Его задача — установить, реально ли человек сталкивается с угрозой на родине. Вопросы касаются биографии человека, истории его преследования в прошлом, причин отъезда, а также того, почему человек не получил защиты в своей стране и запрашивал ли он убежище где-либо еще.
С 2020 года в Штатах работало приложение CBP One (акроним Customs and Border Protection). Через него просители убежища на границе США с Мексикой могли записаться в электронную очередь для приема на границе. Это помогало избежать физического ожидания на границе. С приходом к власти Дональда Трампа в начале 2025 года работу приложения прекратили.
Утвердительный процесс (Affirmative Asylum)
Подать заявку на него можно только на территории США, сделать это надо в течение одного года после пересечения границы.
Первый шаг — заполнить заявление о предоставлении убежища и отсрочке депортации по форме I-589. Это 12-страничный документ, где заявитель должен изложить подробную информацию о себе и своей семье, а также историю своего преследования с соответствующими доказательствами (само заявление и инструкция, как его заполнять, есть на сайте USCIS). Подать заявление можно либо онлайн на сайте myUSCIS, либо по почте в местное отделение USCIS (адрес зависит от места проживания заявителя, они указаны на странице о форме I-589 в разделе Where to File with USCIS by Mail).
После этого человек получает уведомление о том, где и когда он может сдать отпечатки пальцев, а затем приглашение на собеседование, которое проводит представитель USCIS. На интервью можно прийти с адвокатом, переводчиком и свидетелями.
После этого на почту приходит решение. В случае одобрения человек получает легальный статус в США (для его подтверждения надо запросить специальный подтверждающий документ I-94). В случае отказа дело передается в иммиграционный суд EOIR.
Параллельно с подачей на убежище человек может подать заявление на разрешение на работу (Employment Authorization Document — EAD). Для этого надо заполнить и подать форму I-765 через 150 дней после подачи заявления о предоставлении убежища, получить EAD можно минимум через 180 дней с подачи заявки на убежище.
Процедура получения убежища в Европе
В основе механизма предоставления убежища в Евросоюзе три документа:
- Директива 2011/95/EU 2011 года — устанавливает критерии статуса беженца;
- Директива 2013/32/EU 2013 года — вводит общую для членов Евросоюза процедуру рассмотрения заявлений;
- Регламент № 604/2013, также известный как Дублинский регламент — определяет, какая страна ЕС отвечает за рассмотрение заявок на убежище. По регламенту, ответственность лежит на первой стране въезда в ЕС.
Запросить убежище в Евросоюзе можно, либо уже находясь в стране, либо при въезде на ее границе. Хотя для членов ЕС действуют общие алгоритмы по работе с беженцами, у каждой страны есть свое ответственное за это ведомство: например, в Германии это BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge — Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев), а во Франции — OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides — Французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства). Поэтому получить информацию о процедуре в конкретной стране лучше на сайте профильного ведомства этой страны.
Как получить политическое убежище в Европе: пример Германии
На примере Германии процесс выглядит так:
-
Въехав в страну, надо обратиться в уполномоченное госучреждение (пограничная служба, полиция или центр приема). Человека фотографируют, берут отпечатки пальцев и вносят личную информацию в базу данных.
- В соответствии с определенными законами квотами, человека селят в одной из федеральных земель, где в центре приема ему выдают свидетельство о прибытии. Этот документ легализует пребывание человека в Германии на время вынесения решения об убежище и дает ему право на государственное пособие.
- Надо подать заявление на убежище в отделение BAMF. Сначала там проверяют, соответствует ли Германия критерию Дублинского регламента (т.е. является ли она первой страной въезда); если нет, то человека переправляют в страну, которая, по регламенту, отвечает за предоставление ему убежища.
- Затем следует собеседование, на котором сотрудники BAMF спрашивают приехавшего, почему он запрашивает убежище и как он добрался до Германии. Решение выносят на основании интервью и свидетельств. Кроме убежища, в соответствии с германским законодательством, человек может претендовать еще на три типа защиты: статус беженца, дополнительная защита и запрет на депортацию. При отказе в убежище и статусе беженца власти проверяют, подходит ли человек для двух других типов защиты.
- При одобрении одного из видов защиты человек может получить вид на жительство в Германии. Если в убежище отказано, он должен покинуть Германию. Если человек не может вернуться на родину (по личным, гуманитарным или другим причинам), его депортацию могут временно приостановить.
Как Евросоюз ужесточил правила предоставления убежища
В 2024 году Евросоюз одобрил новый Пакт о миграции и предоставлении убежища, который ужесточает правила предоставления убежища и начнет действовать с июня 2026 года. Новые правила прописаны в регламенте 2024/1348 и отменяют директиву 2013 года.
В убежище могут отказать, если человек приехал из третьей безопасной страны, где мог получить защиту и где у него есть семья. На первоначальном этапе вводится подробный скрининг (идентификация, биометрические данные, медицинские и санитарные проверки, оценка угрозы безопасности), который занимает до семи дней.
Новый пакт предусматривает список безопасных стран — в их числе Бангладеш, Египет, Индия, Колумбия, частично признанная республика Косово, Марокко, Тунис, а также страны-кандидаты в Евросоюз. Проверки граждан этих стран происходят в ускоренном режиме, им надо индивидуально доказать риски преследования на родине. Для заявок из этих стран предусмотрена обязательная пограничная процедура, которая длится до 12 недель и предусматривает содержание человека в закрытом центре на границе и ускоренное принятие решение по убежищу.
Если заявка не подпадает под ускоренные критерии, то решение принимается по обычной процедуре (собеседование, проверки и распределение между странами ЕС в рамках механизма солидарности).
Политическое убежище в России
Право на политическое убежище прописано в статье 63 российской Конституции. Там сказано, что Россия предоставляет политическое убежище иностранцам и лицам без гражданства в соответствии с международным правом (часть 1). В части 2 отмечается, что Россия не выдают другим странам лиц, которых преследуют за политические убеждения или действия, которые в России преступлениями не являются.
Конкретный механизм предоставления политического убежища прописан в указе президента № 746 1997 года. В соответствии с ним, убежище предоставляется указом президента. Чтобы его получить, человек должен в течение семи дней после прибытия в Россию обратиться в территориальный орган МВД с письменным ходатайством; подать его можно только лично. В запросе надо изложить свою биографию и обстоятельства, которые указывают на угрозу преследования за общественно-политическую деятельность и убеждения. Если оснований для его рассмотрения достаточно, ходатайство отправляют в министерство внутренних дел.
МВД в этой связи запрашивает информацию у МИД и ФСБ, а затем передает материалы и свое заключение по ним в Комиссию по вопросам гражданства при президенте. Затем комиссия передает свое предложение президенту, чтобы он вынес решение. Если он выносит решение в пользу предоставления убежища, указ об этом вступает в силу в день подписания. После этого МВД должно в течение семи дней уведомить об этом человека, подавшего ходатайство.
Каждый орган — МВД, МИД и ФСБ — должны рассматривать запрос не более одного месяца. На срок рассмотрения заявки на убежище человеку выдают справку, которая подтверждает, что он находится в России законно; ее забирают после принятия решения по ходатайству. При отклонении ходатайства дальнейшее пребывание человека в России регулирует закон «О правовом положении иностранных граждан».
Официальной статистики о том, сколько человек получили в России политическое убежище, МВД не публиковало. В публичных указах президента не зафиксирован ни один случай.
Временное убежище в России
В российском законодательстве закреплен еще один правовой режим — временное убежище. Он прописан в федеральном законе 1993 года «О беженцах». Этот режим дает иностранному гражданину или лицу без гражданства возможность временно находиться в России. Согласно этому закону, беженцем считается иностранец, которого могут преследовать по следующим признакам — раса, вероисповедание, гражданство, национальность принадлежность к определенной социальной группе или политические убеждения. На временное же убежище может претендовать человек, чья жизнь подвергается опасности исходя из общей обстановки в стране (война, геноцид и т.д.).
В пояснительной записке к разработанному МВД законопроекту о реформе предоставления убежища беженцам сказано, что за 2024 год за временным убежищем к России обратились более 7 тыс. иностранцев (на 17% меньше по сравнению с 2023 годом), из них статус беженца получили 12 человек, временное убежище — 5302 человека. Основная доля обратившихся приходится на граждан Украины. Всего на конец 2024 года беженцев в России было 216 человек, временное убежище имели 9867 человек.
По данным МВД, которые в феврале 2026 года опубликовало РИА Новости, большинство запросов на предоставление временного убежища в России приходится на граждан Украины: с 2022 по 2025 годы ходатайства подали в общей сложности 92 426 человек — 83 513 в 2022 году, 5 581 в 2023-м, 3 722 в 2024-м и 3 332 в 2025-м. По информации ТАСС, на втором месте в 2025 году были граждане Сирии (3 196 ходатайств), Афганистана (281), Узбекистана (176) и Германии (129). Сколько запросов было удовлетворено, МВД не сообщает.
Отказ в политическом убежище: причины
До 2018 года в Положении о политическом убежище в России (пункт 5) были обозначены следующие основания для отказа:
- Человека преследуют за рубежом за действия, которые в России признаны преступлением;
- Человек проходит в России в качестве обвиняемого по уголовному делу;
- Человек прибыл из третьей страны, где ему не грозило преследование;
- Человек предоставил ложную информацию;
- У человека есть гражданство третьей страны, где ему не угрожают.
В 2018 году президентским указом этот пункт был упразднен. Теперь человек может быть лишен политического убежища либо по соображениям госбезопасности, либо если его деятельность противоречила целям и принципам ООН, либо если он совершил преступление и против него вступил в силу обвинительный приговор суда.
Вопрос-ответ
Можно ли вернуться на родину после получения убежища?
Да, можно. Однако это предполагает утрату политического убежища в той стране, где оно было получено.
Чем статус беженца отличается от политического убежища?
Статус беженца — это понятие, которое закреплено в международном праве: по Конвенции о статусе беженцев 1951 года, это человек, который из-за обоснованных опасений стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, находится вне страны своего гражданства и не может пользоваться ее защитой.
Предоставление политического убежища — это суверенное право отдельных стран, решение государства принимают в соответствии с критериями, закрепленными в их национальном законодательстве.
Можно ли работать в ожидании убежища?
Это зависит от правил страны, в которой человек запрашивает убежище. Например, в США получить разрешение на работу (Employment Authorization Document, EAD) можно через 180 дней после подачи заявки на убежище. В России справка о том, что заявление на убежище принято к рассмотрению, подтверждает только легальность пребывания в стране; просители убежища на этапе рассмотрения заявки приравниваются к безвизовым иностранцам и должны получить патент на работу.
